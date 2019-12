Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Truy tố 3 bị can

3 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, 6h ngày 6/8/2019, tài xế Doãn Quý Phiến lái ô tô 16 chỗ mang BKS 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu L. (6 tuổi).

Thời điểm rời nhà, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ “Gateway”. Gia đình chuẩn bị cho bé L. 1 áo phông màu ghi khác có dòng chữ “Gateway”, sách vở vào ba lô trước khi tới trường.

Tài xế Doãn Quý Phiến (áo đen), một trong ba bị can bị truy tố.

Lên xe, bé L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Ở vị trí bé L. ngồi có một quả bóng bay, được xác định do một học sinh khác mang lên xe từ hôm trước (5/8).

Sau khi đủ học sinh trên xe, tài xế Phiến lái xe đến trường Gateway có trụ sở tại Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội. Lúc này, bà Quy mở cửa xe cho các cháu bé xuống. Bà Quy đưa hai bé sinh đôi xuống trước, rồi đưa lần lượt các cháu xuống. Khi chưa tiến hành kiểm đếm, bà Quy vẫn ghi vào báo cáo là đã đưa đủ các cháu xuống.

Đối với tài xế Phiến, bị can này được xác định là cẩu thả, không kiểm đếm khoang hành khách khi cất xe, nên đã khóa cửa, không để ý cháu L. vẫn còn bên trong.

Đối với cô giáo chủ nhiệm là Nguyễn Thị Thủy, cáo trạng xác định bị can này tiến hành điềm danh vào 7h30 sáng cùng ngày, phát hiện thiếu bé L. nhưng không báo cáo vào hệ thống. Gần trưa, khi có người nhắc nhở thì cô Thủy mới báo cáo lên hệ thống là học sinh đi đầy đủ.

Chiều cùng ngày, bà Quy đưa các cháu ra xe để về nhà thì phát hiện cháu L. nằm bất tỉnh trên ghế. Bé L. được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định "ngừng tuần hoàn ngoại viện", tử vong do suy hô hấp, sốc nhiệt. Không có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Theo cáo trạng, ngày 7/8, Nguyễn Thị Thủy gọi điện nhờ người can thiệp, sửa trên hệ thống là bé L. vắng mặt không lý do. Tại cơ quan công an, Thủy khai dù biết bé L. vắng mặt nhưng không báo cáo, không liên lạc với gia đình học sinh./.