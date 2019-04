Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bao nhiêu đối tượng đã bị khởi tố?

Ngày 8/4, Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang. Tính đến thời điểm này, tổng số các đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ việc là 5 người. (Ảnh: CAND) 1. Bà Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của Hà Giang) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo điều 358 Bộ luật Hình sự 2015. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Giang) 2. Ông Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) bị khởi tố về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo điều 366 Bộ luật Hình sự 2015. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Giang) 3. Bị khởi tố với tội danh tương tự là bà Lê Thị Dung (Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang). (Ảnh: Dân trí) 4. Trước đó, ngày 19/7/2018, cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. (Ảnh: VTC) 5. Khởi tố Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự năm 2015. (Ảnh: VTC)

