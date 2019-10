Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Xét xử cách ly người làm chứng

Trong quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử cách ly người làm chứng.



Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, cựu chuyên viên phòng khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La khai nhận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 Sơn La, bị cáo đã sửa chữa câu trả lời trong bài thi trắc nghiệm; lấy khóa phách vòng 2, mục đích tìm bài thi môn Ngữ văn để nâng điểm và thực hiện chỉ đạo của ông Trần Xuân Yến, dùng phần mềm để xóa dữ liệu trong máy tính.

Chiều nay, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Bị cáo cũng khai nhận, đã nâng điểm cho khoảng 39 thí sinh, trong đó: Đinh Thị Lan nhờ giúp đỡ 1 thí sinh; Trần Văn Điện nhờ giúp đỡ 4 thí sinh, trong đó 3 thí sinh nhờ nâng lên 24 điểm và cảm ơn 230 triệu đồng, 1 thí sinh nhờ nâng lên 27 điểm và cảm ơn 350 triệu đồng, số tiền này đã được Điện đưa cho bị cáo sau ngày công bố điểm thi; Trần Văn Phúc nhờ giúp đỡ 2 thí sinh; Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, sở Giáo dục và đào tạo Sơn La nhờ giúp đỡ 8 thí sinh, thông tin các thí sinh nằm trong 2 danh sách được viết tay, danh sách này bị cáo đã nộp cho cơ quan điều tra; Lò Văn Huynh nhờ giúp 7 thí sinh; Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nhờ giúp 1 thí sinh là con gái ruột; Trần Xuân Yến, cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT đưa 3 tờ danh sách, nhờ giúp 13 thí sinh; Nguyễn Thanh Nhàn, cựu Phó Phòng khảo thí nhờ giúp 4 thí sinh; Đinh Hải Sơn, cựu Thiếu tá công an tỉnh Sơn La nhờ giúp 2 thí sinh; Đỗ Khắc Hưng, cựu trung tá Công an tỉnh Sơn La nhờ giúp 1 thí sinh. Bị cáo cho rằng mục đích, động cơ là giúp đỡ mọi người, bên cạnh đó là do quan hệ bạn bè, đồng nghiệp; quan hệ lãnh đạo cấp trên, cấp dưới. Bị cáo cũng cho rằng cáo trạng là đúng và không có ý kiến thêm.

Tại phiên tòa, bị cáo Cầm Thị Bun Sọn, cựu Phó trưởng phòng Chính trị, tư tưởng Sở GD&ĐT Sơn La khai nhận: Ngày 29/6, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga bảo đi cắt phách điểm thi, lúc đó bị cáo bị động về thời gian, địa điểm. Mới đầu bị cáo lưỡng lự không muốn làm nhưng vì cả nể lãnh đạo nên đến ngày 30/6, bị cáo đã về nhà bị cáo Đặng Hữu Thủy sửa bài thi. Bị cáo cũng khai nhận: Trước kỳ thi, bị cáo nhận được thông tin của thí sinh Dương Hoàng Trung, con ruột của Hoàng Thị Thành, là bạn học của bị cáo, để giúp xem điểm, nếu có cơ hội thì giúp nâng điểm để đủ điểm vào trường Công an, nếu giúp nâng điểm thành công thì sẽ cảm ơn 400 triệu đồng. Bị cáo được đưa trước 360 triệu đồng, sau khi có kết quả thì đưa nốt 40 triệu đồng.

Các bị cáo đều cơ bản nhất trí với cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La nhất trí với cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Ngày 27/6/2018 Hưng nhận được điện thoại của Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ PA 83, nay là phòng PA03, gọi đến nhà Khoa trao đổi và đưa thông tin của thí sinh Vũ Hoàng Hiệp, nhờ nâng điểm môn Toán đạt 9,0 điểm. Chiều ngày 29/6/2018, tại khu vực chấm thi, Đỗ Khắc Hưng đã đặt vấn đề và đưa thông tin của thí sinh Vũ Hoàng Hiệp cho Nga đế sửa bài thi nâng điếm

Cũng trong chiều nay, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo Đặng Hữu Thủy, cựu Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu; Lò Văn Huynh, cựu Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, cựu Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT. Các bị cáo cơ bản đều nhất trí với cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La./.