Vụ gian lận thi ở Sơn La: Trả lại hồ sơ để tiếp tục điều tra

Theo nguồn tin riêng của VOV, sau khi hết hạn điều tra, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, Cơ quan Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra tiếp, vì còn một số việc, đối tượng cần tiếp tục làm rõ. (Theo Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 2 lần, mỗi lần không quá 4 tháng).

Bắt giữ các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

Liên quan đến vụ án, vào tối 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin cho báo chí về các sai phạm nghiêm trọng dẫn đến sai lệch điểm thi của một số thí sinh trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy: Có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.



Ngày 25/3 vừa qua, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tước danh hiệu CAND đối với thiếu tá Đinh Hải Sơn, nguyên Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 13/2/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng ra quyết định khởi tố cựu Trung tá Đỗ Khắc Hưng - cán bộ công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Được biết, ngoài cựu Trung tá Đỗ Khắc Hưng, bị khởi tố; cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu CAND, còn có một thượng tá khác cũng vừa bị bãi miễn chức vụ công tác để chờ các cơ quan chức năng kết luận vi phạm và xử lý kỷ luật.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Sơn La, cho đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 6 cán bộ thuộc Ngành giáo dục; 01 cán bộ thuộc Công an tỉnh./.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

