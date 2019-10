Vụ giang hồ “vây” công an Đồng Nai: Triệu tập vợ cựu Giám đốc Công an

Liên quan đến vụ đối tượng Giang 36 và băng nhóm của mình “vây” xe chở công an gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa vừa triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng là vợ của nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.



Theo đó, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa đã triệu tập một số người, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng là vợ của cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (người vừa bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai).

Vụ gây rối trật tự công cộng tại đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Bà Hồng bị triệu tập lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của băng nhóm giang hồ của Ngô Đình Giang (tức Giang 36) và Nguyễn Tấn Lương.

Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng do băng nhóm của Giang 36 và Nguyễn Tấn Lương gây ra, có nhiều cuộc gọi qua lại giữa số điện thoại của bà Hồng và Nguyễn Tấn Lương. Tuy nhiên chưa rõ nội dung các cuộc điện thoại này nên cơ quan điều tra triệu tập bà Hồng để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Trước đó. ngày 12/6 xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng tại đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa). Sau khi xảy ra ẩu đả trong quán nhậu, Nguyễn Tấn Lương (là chủ một doanh nghiệp tại Biên Hòa) đã gọi cho Giang 36 và đàn em đến chặn, đâm thủng lốp xe ô tô camry.

Trên xe ô tô camry chở 2 cán bộ công an đương chức là Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và Đại tá công an Huỳnh Bảo Hùng (đã về hưu). Những cán bộ công an liên quan sau đó đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang (tức Giang 36), Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn Nhóc) và Mai Văn Căn, đồng thời tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan./.