Vụ giết người, đổ bê tông: Mẹ ruột kẻ chủ mưu khai bị ép cung

Sáng nay (26/6), TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án giết người, đổ bê tông giấu thi thể, xảy ra tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Liên quan đến cáo buộc về tội không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm trước cái chết của nạn nhân Trần Đức Linh, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên cho rằng, lúc đó mình đang tu luyện, sức khỏe yếu, lại không có điện thoại liên lạc nên không tố cáo được.

Các luật sư bào chữa trao đổi với bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên.

Trả lời HĐXX về vai trò của mình trong cái chết của anh Trần Trí Thành, bị cáo Huyên bất ngờ phủ nhận lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, không thừa nhận đã cầm dây thòng lọng, không tham gia giết nạn nhân này.

Lý giải về việc thay đổi lời khai, bị cáo Huyên cho biết do xem bị cáo Phạm Thị Thiên Hà như ân nhân nên ban đầu có khai nhận tham gia giết nạn nhân Thành nhằm “chia sẻ trách nhiệm” với Hà, chứ thực tế không tham gia.

Được phép ngồi trả lời thẩm vấn của HĐXX (do đã lớn tuổi, sức khỏe yếu), bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ bị cáo Hà) khai có nhà riêng tại TPHCM nhưng đã bán, sau đó tự nguyện đi tu luyện cùng con gái tại các tỉnh: Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương.

Về cái chết của ông Trần Đức Linh, bị cáo Hoa khẳng định vào thời điểm đó bà bị mệt, không ăn không uống được nên không hay biết nạn nhân đã chết như thế nào, nhưng sau đó có nghe bị cáo Huyên và Thảo kể rằng Linh nhảy lầu mà chết.

Đối với nạn nhân Trần Trí Thành, bà Hoa cho rằng, bị cơ quan điều tra ép cung, bị cáo không nghe, không biết, không tham gia sát hại anh Thành. Tuy nhiên, bị cáo Hoa khai nhận cảm thấy sợ hãi do Thành thường có ánh mắt rất “kỳ lạ” và có nghe Hà nói “cần phải giết con quỷ dữ” (ám chỉ nạn nhân Thành).

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa tại phiên tòa sáng nay.



Khi HĐXX công bố bút lục số 45 do bị cáo Hoa tự khai, thừa nhận tội trạng tại cơ quan điều tra, bị cáo Hoa vẫn không thừa nhận đó là nội dung do mình tự khai, nhưng lại đồng ý đúng là chữ viết của chính mình. Do đó, Viện Kiểm sát phản bác việc bị cáo Hoa cho là bị “ép cung” vì không có cơ sở.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại Trần Đức Linh yêu cầu các bị cáo bồi thường hơn 262 triệu đồng chi phí mai táng; cấp dưỡng cho con ruột và mẹ của nạn nhân mỗi người 3 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, mẹ của nạn nhân Thành không yêu cầu bồi thường vì tin rằng con bà vẫn chưa chết, các bị cáo khai man. Bà khẳng định nạn nhân trong vụ án không phải con bà: “Đầu con tôi vuông hơn, to ngang và dài hơn không phải như trong ảnh chụp tử thi. Tôi nghĩ họ không giết con tôi”.

Khi được HĐXX hỏi về trách nhiệm dân sự, mặc dù phủ nhận việc liên quan đến cái chết của Linh nhưng bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại. Đồng thời, cùng với các bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Lê Ngọc Phương Thảo, bị cáo Hà chấp nhận bồi thường cho nạn nhân Thành theo yêu cầu của bố nạn nhân, cũng như chi trả chi phí sửa sang và thuê nhà ở sau khi phát hiện 2 thi thể trong thùng bê tông của chủ căn nhà ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương sau khi vụ án được phát hiện./.