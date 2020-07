Vụ giết người đổ bê tông: Nữ chủ mưu bị tuyên án tử hình

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, sáng nay (3/7), Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra phán quyết đối với bị cáo trong vụ án giết người đổ bê-tông xảy ra tại huyện Bàu Bàng về các tội “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.



Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà

Các bị cáo gồm: Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi). Trong đó, bị cáo Hà được xác định là người cầm đầu, bị truy tố tội giết người. Ba bị cáo còn lại bị truy tố tội giết người và không tố giác tội phạm. Hai nạn nhân là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ TPHCM).



Trước đó, tại phiên xét xử vào ngày 25 và 26/6, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên phủ nhận lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, chối tội không cầm dây thòng lọng giúp sức bị cáo Hà giết nạn nhân Trần Trí Thành. Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) cũng thay đổi lời khai tại tòa, cho rằng không bàn bạc, không tham gia giết anh Thành, lời khai trước đó tại cơ quan điều tra là do bị ép cung. Các bị cáo còn lại là Hà và Thảo chỉ thừa nhận một phần hành vi. Trong đó, nữ chủ mưu Phạm Thiên Hà chỉ thừa nhận giết nạn nhân Thành, không thừa nhận giết nạn nhân Trần Đức Linh và cho rằng Linh tử vong do kiệt sức, do nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày và tâm lý bị kích động mạnh.



Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa

Tuy nhiên, với những bằng chứng, lập luận chặt chẽ của Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát, 4 bị cáo cúi đầu nhận tội. Nói lời sau cùng, bị cáo Hà gửi lời xin lỗi và cảm ơn gia đình hai bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm, xin chịu trách nhiệm nặng hơn về phía mình. Các bị cáo còn lại cũng xin lỗi gia đình các nạn nhân. Riêng bị cáo Hoa (mẹ của Hà) vừa khóc vừa xin giảm nhẹ hình phạt cho con.



Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, bàn bạc, phân công nhiệm vụ; cố ý thực hiện hành vi phạm tội tới cùng.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo

Sau khi xem xét các chứng cứ, diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Thị Thiên Hà án tử hình về tội “Giết người”; bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 22 năm tù về hai tội tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; bị cáo Ngọc Tâm Huyên và bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Hà) lần lượt bị tuyên 19 năm tù và 13 năm tù về cùng tội "Giết người" và "Không tố giác tội phạm".



Ngoài ra, Hội đồng xét xử quyết định buộc bị cáo Hà bồi thường cho gia đình ông Trần Đức Linh 262 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân Linh mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi mất, các thỏa thuận bồi thường dân sự khác đều được Hội đồng xét xử chấp nhận./.