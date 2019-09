Vụ mất 1.200 ha rừng Ia Púch: Khởi tố nguyên trưởng ban quản lý rừng

Sáng nay (27/9), Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Ia Puch (Gia Lai) để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Đại tá Phan Thanh Tám, bà Nguyễn Thị Hương bị khởi tố do liên quan đến những sai phạm trong việc để mất rừng giai đoạn năm 2008 – 2013 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch. Trước mắt, Cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố bà Hương, quá trình điều tra có thể mở rộng phạm vi, đối tượng. Hiện bà Hương được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Rừng Ia Púch bị phá tan hoang.

Trước đó, hồi giữa tháng 9, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận về việc quản lý rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, huyện Chư Prông. Theo đó, trong giai đoạn 2008 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch đã để mất hơn 1.200ha rừng tại 20 tiểu khu. Tuy nhiên, Ban này chỉ lập biên bản vi phạm khoảng 62ha, diện tích còn lại không được phát hiện, không lập biên bản và không có thống kê, báo cáo để xử lý.

Đồng thời, Ban quản lý Ia Púch còn gian dối khi báo cáo diện tích rừng trồng là gần 2.400ha nhưng thực tế đơn vị này chỉ trồng được vẻn vẹn 223ha. Để có con số đẹp trình các cấp lãnh đạo, Ban này thống kê cả diện tích cao su của người dân, doanh nghiệp vào diện tích rừng trồng của ban.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, trách nhiệm các sai phạm trên trực tiếp thuộc về lãnh đạo BQLRPH Ia Puch qua các thời kỳ cùng UBND huyện Chư Prông, UBND các xã nơi có rừng. Đồng thời, Sở NN&PTNT Gia Lai cũng có một phần trách nhiệm trong những sai phạm này./.