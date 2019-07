Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can

VOV.VN -Trong số 3 bị can bị truy tố, có 2 bị can là cựu cán bộ Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ( PC 81), Công an tỉnh Sơn La.