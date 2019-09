Vụ trường Gateway: Khởi tố lái xe Doãn Quý Phiến

Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người. Tài xế Phiến bị khởi tố liên quan đến vụ việc cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong trên chiếc xe Transit BKS 29B-069.56 do ông Phiến điều khiển.

Cùng ngày, VKSND Quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Phiến. Tài xế này được cho phép tại ngoại.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy, người hỗ trợ đưa học sinh trường Gateway lên xuống xe.

Tài xế Doãn Quý Phiến

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe BKS 29B-069.56 đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Long. Khi đưa học sinh đến trường, tài xế Phiến và bà Quy với vai trò phụ trách đã không kiểm tra xe nên không biết còn bé Long trên xe.

Đến 15h30 phút cùng ngày, tài xế Phiến lái xe trở lại trường Gateway để đưa học sinh về nhà. Đến lúc này, bà Quy không thấy cháu Long đâu. Kiểm tra xe thì phát hiện cháu Long nằm bất động trên sàn xe. Sau đó, cháu bé được đưa đến phòng cấp cứu của trường và đưa ra bệnh viện E, nhưng được xác định là đã tử vong ngoại viện.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy về tội Vô ý làm chết người, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với người phụ nữ này./.