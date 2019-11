Xét xử mẹ nữ sinh giao gà tội buôn ma túy vào ngày 27/11

Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa cho biết đã ấn định lịch mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán trái phép ma túy đối với bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại – Cao Mỹ Duyên) vào ngày 27/11 tới.



Trao đổi với phóng viên VOV chiều nay 15/11, ông Phạm Văn Nam, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: căn cứ cáo trạng số 84 của Viện kiểm Sát nhân dân tỉnh Điện Biên về việc truy tố 4 bị can cùng tham gia mua bán trái phép ma túy với đối tượng Trần Thị Hiền gồm: Vì Thị Thu – Vì Văn Toán (cùng sinh năm 1982); Bùi Văn Công, sinh 1975 và Lường Văn Hùng, sinh năm 1991 cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ấn định lịch xét xử vụ án vào ngày 27/11/2019.

Bị can Trần Thị Hiền. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tuy nhiên đây là vụ án độc lập, liên quan đến ma túy chứ không gắn với vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên diễn ra trong tết nguyên đán vừa qua. Theo đó, đối tượng Trần Thị Hiền cùng đồng phạm sẽ bị xét xử về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 194 Bộ Luật hình sự năm 1999; riêng bị can Vì Văn Toán bị đề nghị truy tố thêm hành vi Mua bán trái phép chất ma túy tại điểm b, Khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2005.



Theo cơ quan chức năng, Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy lớn ở Điện Biên. Với những lời khai không trung thực trong vụ án sát hại chính con gái đẻ của mình, vào thời điểm đó, bị can Hiền đã lọt vào vòng ngắm của cảnh sát và được xác định đã thực hiện hành vi mua bán ma túy với các đối tượng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công. Do không trả nợ Toán và Công tổng cộng 330 triệu đồng, nên các đối tượng đã bày mưu bắt cóc Cao Mỹ Duyên gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ. Tuy nhiên, do bà Hiền vẫn không trả tiền, nên các đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp, giết nữ sinh xấu số.



Việc xét xử vụ án buôn ma túy của đối tượng Trần Thị Hiền và các đồng phạm sẽ được diễn ra công khai và dự kiến sẽ kết thúc trong cùng ngày 27/11/2019./.