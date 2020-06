Xét xử vụ án cô gái đầu độc chị họ khiến nữ điều dưỡng chết oan

VOV.VN - Tại phiên toà hôm nay bị cáo Trang không tham dự, đại diện cơ quan công an trả lời trước HĐXX lý do bị cáo Trang không có mặt do sức khoẻ yếu.