Xét xử vụ CSGT bắn chết người: Nhiều cán bộ vắng mặt dù được triệu tập

Sáng nay (29/11), Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cựu cán bộ cảnh sát giao thông Đồng Nai bắn chết người. Hơn 8h sáng, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi, cựu cảnh giao thông Đồng Nai) về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Chủ tọa phiên tòa là bà Đinh Thị Kiều Lương.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Đáng chú ý, dù phiên xét xử đã bắt đầu, nhưng nhiều cán bộ là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã vắng mặt dù được tòa triệu tập. Trong đó có thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; ông Đào Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, đại tá Dương Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, tỉnh Đồng Nai, hiện là Trưởng Công an huyện Long Thành… Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, những người bị triệu tập đã có lời khai và có đơn xin vắng mặt.



Theo cáo trạng, Nguyễn Tấn Phước là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai; Phước có quan hệ tình cảm với bà Tr. (44 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa). Bà Tr. có con gái là Nh. (20 tuổi), Nh. có quan hệ tình cảm với anh Bùi Việt Hải (31 tuổi, quê Hải Phòng) và thường xuyên bỏ nhà đi theo anh Hải. Do đó bà Tr. nhờ Phước đi tìm Nh. khuyên Nh. về nhà.

Tối 6/1/2018, sau khi nhậu xong, Phước đến đơn vị lấy tư trang và khẩu súng rulo bỏ vào túi xách mang trước ngực rồi chạy xe máy về nhà. Trên đường đi, nhớ chuyện bà Tr. nhờ đi tìm Nh. nên Phước chạy đến nhà trọ của anh Hải ở phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa. Tại đây, Phước gặp anh Hải và 1 người bạn; Phước hỏi: “Mày có phải là thằng Hải không?”. Hải trả lời: “Đúng, mày là ai?”. Phước hỏi tiếp: “Con Nh. đâu?”. Hải trả lời: “Tao không biết”. Hải trả lời xong, Phước rút súng bắn một phát vào đầu anh Hải. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Hải đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Sau khi gây án, Phước bỏ khẩu súng vào cốp xe máy rồi bỏ chạy. Sau đó Phước gọi điện hẹn gặp anh Trần Tấn Sinh. Tại một quán nhậu ở phường Long Bình, Phước kể lại chuyện bắn Hải cho anh Sinh nghe và nhờ Sinh nhận tội thay. Tuy nhiên, anh Sinh nói Phước cứ về công an phường trình diện. Phước giao súng, ổ đạn 4 viên và xe máy cho anh Sinh giữ. Cùng thời điểm này, Công an phường Trung Dũng cũng gọi điện thoại cho Phước về trụ sở làm việc. Phước đón taxi về phường đầu thú.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cũng tiết lộ về nguồn gốc khẩu súng Phước dùng để gây an. Theo đó, trước khi công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phước công tác ở Phòng hậu cần (Công an tỉnh Đồng Nai) và làm lái xe cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai). Để “bảo vệ tướng Khánh”, tháng 3/2010, Phước được Phòng hậu cần cấp cho khẩu súng rulo P38 cùng 50 viên đạn.

Tháng 10/2012, Phước được điều chuyển qua Phòng Cảnh sát giao thông. Khẩu súng cũng được được lập biên bản điều chuyển qua Phòng Cảnh sát giao thông nhưng thay vì bàn giao cho đơn vị, Phước vẫn giữ khẩu súng. Cáo trạng ghi rõ, mặc dù Tướng Khánh đã về hưu, khẩu súng không có giấy phép sử dụng nhưng Phước không giao nộp cho đơn vị mà tiếp tục sử dụng, sau đó trở thành hung khí gây án./.