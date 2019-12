Xét xử vụ thảm sát gia đình em trai: Bị cáo khóc, thừa nhận tội ác

Sáng 12/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong đầu tháng 9/2019. Phiên tòa thu hút được đông đảo sự theo dõi của người dân và báo chí.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông khóc tại tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Trước đó, do mâu thuẫn về đất đai và mâu thuẫn cá nhân, ngày 1/9/2019 bị cáo Nguyễn Văn Đông đã cầm dao sang nhà em trai là Nguyễn Văn Hải. Tại đây, Đông cầm dao chém mọi người trong gia đình gây ra cái chết của ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú huyện Đan Phượng), bà Doãn Thị Việt (SN 1970), chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 tuổi).

Tại tòa, nạn nhân còn sống duy nhất sau khi bị Đông chém là chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi) đã có mặt. Đứng trước tòa, bị cáo Đông trả lời các câu hỏi của ông Trần Nam Hà - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa. Theo đó, bị cáo không có công việc ổn định, đã lập gia đình và có 2 người con, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo Đông cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (giữa), nạn nhân duy nhất còn sống sau khi bị Nguyễn Văn Đông chém.

Khi đại diện VKS công bố cáo trạng và những hành vi man rợ Đông gây ra, bị cáo Đông bất ngờ khuỵu xuống và bật khóc. Nạn nhân của bị cáo Đông - chị Đỗ Thị Hồng Nhung cũng bật khóc khi nghe tòa đọc cáo trạng.

Khi HĐXX hỏi nguyên nhân nào gây ra hành vi phạm tội, bị cáo Đông tiếp tục khóc và không trả lời được câu hỏi của HĐXX. Chủ tọa phiên tòa cho phép Đông ngồi xuống vì không giữ được bình tĩnh.

Sau đó, HĐXX hỏi anh Hùng (hàng xóm nhà ông Hải), nhân chứng chứng kiến sự việc. Anh Hùng là người đã đưa mẹ con chị Nhung đi cấp cứu sau khi vụ thảm sát xảy ra.

Trả lời câu hỏi của HĐXX vì sao không can thiệp, anh Hùng cho biết: "Do thấy bị cáo quá hung hãn và cầm dao nên không dám lao vào can thiệp. Trong thời điểm đó, có nhiều người tụ tập ở ngoài ngõ đứng xem nhưng không ai dám lại gần".

Dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án vào chiều 12/12./.