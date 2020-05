Xử phạt 9 tháng tù treo đối tượng giả mạo Facebook tung tin sai sự thật

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã tuyên phạt 9 tháng tù treo đối với Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, trú xã Đạ PLoa, huyện Đạ Huoai) về tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.



Đinh Vĩnh Sơn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với anh Hồ Hoàng Duy (TP. Đà Lạt), Đinh Vĩnh Sơn đã đổi tên tài khoản Facebook của mình sang tên “Hồ Hoàng Duy” để giả mạo, gây mâu thuẫn giữa anh Duy với bạn bè.

Đặc biệt, Sơn đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên tài khoản Facebook mạo danh này. Cụ thể, vào ngày 1/4, Sơn đăng tải trong nhóm công khai “Việc làm thêm học sinh, sinh viên Đà Lạt” với nội dung bịa đặt: “Tại Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19, trong đó có một ca đã tử vong”… Ngay khi bài viết đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ, khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng. Đến trưa 2/4, Sơn đã xóa tài khoản giả mạo Hồ Hoàng Duy.



Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai điều tra và xác định đây là một tài khoản giả, dùng hình ảnh của người khác để mạo danh và đăng tải nội dung sai sự thật. Đến ngày 7/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định thủ phạm là Đinh Vĩnh Sơn.



Tại phiên tòa sơ thẩm, Đinh Vĩnh Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và ý thức được những hậu quả do mình gây ra, khi đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.



Xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Vĩnh Sơn gây dư luận xấu và ảnh hướng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, nhưng phạm tội lần đầu, có sự ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sơn 9 tháng tù treo, thời gian thử thách là 18 tháng, đồng thời kèm theo hình phạt bổ sung là 30 triệu đồng./.