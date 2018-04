Xử phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm từ chối luật sư chỉ định

Chiều 18/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục.

Hà Văn Thắm từ chối luật sư chỉ định

Trước đó trong buổi sáng, tòa đã tiến hành xong phần thủ tục kiểm tra căn cước. Đáng chú ý, trước ngày xét xử phúc thẩm đại án Oceanbank, 5 bị cáo từng có đơn kháng cáo xin được miễn trách nhiệm hình sự đã bất ngờ rút kháng cáo; 4 bị cáo xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, gồm: Phạm Công Danh - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh; Hứa Thị Phấn - cựu Chủ tịch Tập đoàn Phú Mỹ; Nguyễn Văn Đức - nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thanh Hóa; Nguyễn Viết Hiền - nguyên Giám đốc OceanBank Phòng Giao dịch Âu Cơ.

Bị cáo Hà Văn Thắm (phải) và Nguyễn Xuân Sơn tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: TTXVN

Theo chủ tọa, các bị cáo bị tuyên mức án cao ở bản án sơ thẩm sẽ được tòa chỉ định luật sư bào chữa thêm. Tuy nhiên, các bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Văn Hoàn, Vũ Thị Thùy Dương xin từ chối vì đã mời đủ luật sư bào chữa. Bị cáo Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn vắng mặt, luật sư của các bị cáo này cũng từ chối có thêm luật sư chỉ định.

Tại tòa, luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn) đề nghị HĐXX triệu tập ông Ninh Văn Quỳnh (cựu Kế toán trưởng PVN) để làm rõ hành vi nhận tiền từ thân chủ ông.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm, cũng là luật sư bào chữa cho bị cáo Ninh Văn Quỳnh trong vụ án khác cho rằng, không cần triệu tập ông Quỳnh vì ông này không kháng cáo. Hơn nữa, về hành vi nhận tiền từ bị cáo Sơn, bị cáo Quỳnh đã bị đưa ra xét xử và phải nhận mức án 16 năm tù giam.

Ngoài ra, các luật sư khác còn đề nghị triệu tập thêm nhiều cá nhân, đại diện các cơ quan như là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước... đến tòa để làm rõ thêm các vấn đề liên quan, tuy nhiên HĐXX cho biết trong quá trình xét xử nếu thấy cần thiết thì sẽ triệu tập, kể cả phải dẫn giải.

Theo vị chủ tọa, phiên tòa dự kiến kéo dài 10-12 ngày, tuyên án sau ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Song, thời gian xét xử ngắn hay dài phụ thuộc vào các luật sư bởi HĐXX sẽ không hạn chế xét hỏi nếu chưa tranh luận đến cùng.

Cựu Phó TGĐ Oceanbank kháng cáo khoản tiền bồi thường

Tại phiên làm việc chiều nay, trước khi bước vào phần thẩm vấn, tòa đã dành hơn 2 tiếng công bố bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm cũng như kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Kết thúc phần công bố bản án, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Thu – cựu Phó TGĐ Oceanbank cho biết, sau phiên xử sơ thẩm, thân chủ của ông chưa được tiếp cận với bản án nên trong đơn kháng cáo chưa đề cập đến phần bồi thường dân sự nên xin được 1 phút hội ý với thân chủ.

Sau khi được tòa cho phép, vị luật sư cho biết, cựu Phó TGĐ Oceanbank kháng cáo trách nhiệm dân sự phải bồi hoàn 50 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu trả lời Hội đồng xét xử tại phần kiểm tra căn cước.

Theo bản án sơ thẩm, vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra liên tục, kéo dài trong nhiều năm. Những vi phạm đó đã vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Toàn bộ số tiền hơn 1.576 tỉ đồng đã được Oceanbank chi trái quy định của Nhà nước và không thu hồi được, đó là hậu quả thiệt hại hiện hữu, đặc biệt nghiêm trọng.

Việc làm trái các quy định của Nhà nước nói trên của các bị cáo còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, làm rối loạn thị trường tài chính, là nguy cơ làm tăng lạm phát; gây tổn hại nghiêm trọng đến việc thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; sự an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, hệ lụy của việc chi lãi suất vượt trần trên dẫn đến Oceanbank không kiểm soát được nguồn vốn, kiểm soát việc thu chi; cho vay và đầu tư dàn trải dẫn đến những khoản nợ khó đòi, nợ xấu và thất thoát vốn; thua lỗ lũy kế hàng năm; mất khả năng thanh khoản, khiến NHNN phải mua lại bắt buộc.

Ngày mai (19/4) phiên tòa tiếp tục làm việc./.

Ảnh: Đoàn xe đưa Hà Văn Thắm và đồng phạm đến Toà phúc thẩm VOV.VN - Sáng nay, đoàn xe chở Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đến hầu tòa cấp phúc thẩm tại Hà Nội.

Siết chặt an ninh tại phiên xử phúc thẩm đại án Oceanbank VOV.VN - Ngay từ sáng sớm, an ninh trong và ngoài phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm được thắt chặt với nhiều máy soi chiếu an ninh.