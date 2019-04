Y án chung thân nguyên Thượng tá công an lừa chạy việc

Sáng 22/4, tại Đắk Lắk, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm xét xử và tuyên phạt y án tù chung thân đối với bị cáo Y Tuyến Ksơr (nguyên Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Y Tuyến Ksor trước tòa.

Theo hồ sơ của cơ quan công tố, trong thời gian từ tháng 5/2012 - 4/2014, Y Tuyến tự giới thiệu bản thân quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin học tại các trường thuộc khối Công an và vào làm việc trong ngành Công an tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, Y Tuyến cũng giới thiệu với nhiều người là có thể tác động đến nhiều lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để luân chuyển công tác giữa các vị trí trong lực lượng Công an ở địa phương.

Với thủ đoạn này, Y Tuyến đã nhận tiền của 62 nạn nhân với số tiền lên tới hơn 24 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã không thực hiện cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Y Tuyến Ksor.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Tuyến Ksor mức án chung thân và buộc phải hoàn trả số tiền hơn 24 tỷ đồng cho hơn 60 bị hại mà bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt./.

