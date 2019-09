Yêu cầu xử lý nghiêm vụ bác sĩ cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp

Vụ một bác sĩ có hành vi cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua.

Bác sĩ Lê Quang Huy Phương vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra làm rõ về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích. Dư luận cho rằng, hành vi của bác sĩ này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng xấu hình ảnh người thầy thuốc.



Đã 10 ngày trôi qua, nạn nhân bị bác sĩ Huy Phương cưỡng hiếp, gây thương tích xảy ra hôm 17/9 vừa qua tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa ổn định tinh thần. Sau khi bị đối tượng hành hung, chị bị đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể. Người nhà nạn nhân và các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tích cực theo dõi, chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần nạn nhân. Ông Phúc, anh trai của nạn nhân cho biết, em gái mình còn sốc nặng về tâm lý, lo sợ ảnh đến cuộc sống sau này.

Bác sĩ Phương bị bắt tạm giam.

Chiều tối 25/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và đã tạm giam bác sĩ Lê Quang Huy Phương 3 tháng để điều tra, làm rõ hình vi "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".



Lê Quang Huy Phương là bác sĩ làm việc ở Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế. Nạn nhân của Phương là một nữ đồng nghiệp mới vào làm việc hợp đồng tại bệnh viện này. Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, nạn nhân đã có đơn tố cáo bác sĩ Phương. Cụ thể, nạn nhân bị đánh đập rất nhiều tại phòng 203 Khu tập thể Đống Đa, nơi đối tượng gây án và có hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo lực lượng điều tra viên, trinh sát, phối hợp Viện kiểm sát Nhân dân thành phố tiến hành xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ có liên quan. Đại tá Hoàng Long khẳng định, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bác sĩ Phương đã có hành vi đánh đập, cưỡng ép nạn nhân.

Đại tá Long cho biết: "Chúng tôi đã đánh giá lại tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi của bác sĩ Phương. Chúng tôi đi đến kết luận, bác sỹ Phương đã có hành vi đánh đập, cưỡng ép. Qua xem xét dấu vết và đánh giá lại các tài liệu chứng cứ, trong thời gian dài hơn 1 tiếng đồng hồ, bác sĩ Phương đã có hành vi đánh đập, thể hiện mục đích là hiếp dâm nạn nhân".

Luật sư Võ Công Hạnh.

Năm 2011, bác sĩ Phương đã từng cầm dao rượt đòi chém người nhà một bệnh nhân khi người này đến phòng khám tư của gia đình đòi tiền bồi thường vì cho rằng, điều trị không hết bệnh mà còn nặng hơn. Sau đó, công an phường Vỹ Dạ, thành phố Huế chỉ lập biên bản xử lý hành vi vi phạm hành chính về việc gây mất trật tự và dùng dao đe dọa người khác.

Luật sư Võ Công Hạnh, Công ty Luật Công Khánh cho rằng, theo trình tự diễn biến về mặt thời gian, đầu tiên bị can dùng vũ lực để được quan hệ nhưng không được do nạn nhân chống cự, như vậy hoàn thành tội danh là “hiếp dâm”. Sau đó, do bị can không đạt được mục đích nên tiếp tục dùng vũ lực gây thương tích nạn nhân đã hình thành thêm một tội nữa là “gây thương tích”. Luật sư Võ Công Hạnh cho rằng, hành vi của bác sĩ Phương đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy thuốc, rất đáng lên án. Đây là tình tiết tăng nặng trong quá trình điều tra xét xử.

Theo Luật sư Võ Công Hạnh, Bệnh viên Trung ương Huế và Bộ Y tế cần tăng cường trách nhiệm trong việc bảo vệ nhân viên trong ngành.

Luật sư Võ Công Hạnh cho rằng: "Nạn nhân đang chịu nhiều áp lực, rõ ràng cần có sự vào cuộc của Bộ Y tế để đảm bảo công viêc thường xuyên cũng như bảo vệ danh dự, nhân phẩm của nạn nhân trong quá trình điều tra, xét xử và sau khi nạn nhân hồi phục đi làm việc trở lại." /.