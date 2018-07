Yêu râu xanh dâm ô bé gái ở Hoàng Mai sẽ nhận bản án nghiêm khắc hơn?

Thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, ngày 16/7, phiên tòa phúc thẩm xét xử Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Dâm ô trẻ em sẽ được mở lại sau gần 2 tháng bị hoãn. Trước đó, ngày 25/5, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án này. Tuy nhiên sau đó phiên tòa bị hoãn lại do luật sư bảo vệ cho bị hại có đơn xin hoãn. Trong ảnh, Cao Mạnh Hùng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/5. (Ảnh: phunuvietnam) Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 9/2017, Cao Mạnh Hùng chối tội, cho rằng chỉ “vô tình” chạm vào bộ phận sinh dục của bé Y.N (SN 2008, hàng xóm của Hùng). Trước những chứng cứ, kết quả điều tra cùng với lời khai của các nhân chứng tại tòa, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Mạnh Hùng mức án 24 tháng tù giam. Trong ảnh, Hùng tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Vietnamnet) Cho rằng, bản án sơ thẩm là quá nhẹ, chị Nguyễn Thị L- mẹ của bị hại - đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Cao Mạnh Hùng để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, có sức răn đe chung. Bản thân Hùng cho rằng mình vô tội nên cũng có đơn kháng cáo. Trong ảnh, phiên tòa sơ thẩm xét xử Cao Mạnh Hùng. (Ảnh: saostar.vn) Vụ án Dâm ô trẻ em ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 khi chị N.T.L có đơn kêu cứu gửi đến báo Phụ nữ Việt Nam về việc con gái chị bị hàng xóm là Cao Mạnh Hùng nhiều lần xâm hại. Gia đình đã trình báo với công an nhưng vụ việc có dấu hiệu chìm xuồng. Sau đơn kêu cứu của chị L, báo chí vào cuộc đăng nhiều tin, bài về vụ việc. Phó Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND Tối cao… đã có văn bản chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, các cơ quan tố tụng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau khi PC 45 công an Hà Nội vào cuộc, vụ án nhanh chóng được khởi tố, Cao Mạnh Hùng bị bắt giữ và truy tố vào tháng 3/2017. Lệnh bắt Cao Mạnh Hùng được triển khai vào chiều tối 16/3/2017. Cao Mạnh Hùng được dẫn giải về trụ sở CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, rồi được đưa về nhà trọ ở khu Bằng A, để cơ quan tố tụng thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Sau đó được đưa về trại tạm giam T16 của Bộ Công an. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Thời điểm bị bắt, theo ANTĐ, trả lời câu hỏi: "Anh có suy nghĩ gì không? Có nhắn nhủ điều gì đến người thân không?”, Hùng trả lời bằng thái độ lỳ lợm: “Tôi không hiểu vì sao tôi bị bắt?”. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Theo cơ quan điều tra, đối tượng Cao Mạnh Hùng từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Trong ảnh, hiện trường nơi Hùng thực hiện hành vi dâm ô với bé Y.N là ngõ hẻm trên phố Tân Mai (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). (Ảnh: phunuvietnam)

