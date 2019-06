10 phút đầy nước mắt của người mẹ ung thư "siêu anh hùng" và bé Bình An

Cuộc gặp gỡ xúc động của hai mẹ con chị Nguyễn Thị Liên và bé Bình An tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào sáng ngày 13/6 vừa là cái kết đẹp cho những ngày tháng mong mỏi được ngắm nhìn, bế bồng con yêu trên tay. Tình yêu, sự kiên cường của người mẹ đã làm nên sự kỳ diệu này và sẽ là khởi đầu mới để hai mẹ con tiếp tục viết tiếp câu chuyện kỳ diệu này.



Món quà kỳ diệu cho người mẹ “siêu anh hùng”

Cuộc gặp gỡ đặc biệt mà người mẹ không được biết trước, từ 7h sáng ngày 13/6, cuộc hội chẩn do GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K chủ trì để đánh giá tình hình sức khoẻ của chị Liên trước khi sang Bệnh viện Phụ sản.

Chị Liên lần đầu được ôm Bình An vào lòng. (Ảnh do bệnh viện cung cấp).

Ngày 13/6, người mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vẫn kiên quyết giữ con - chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam) đã có món quà bất ngờ mà có lẽ tất cả những người ấp ủ thực hiện đem món quà ấy dành tặng chị đều bồi hồi, xúc động. Vẫn cứ ngỡ là được di chuyển để kiểm tra về sức khỏe nhưng khi chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi con trai bé bỏng của mình đã gần một tháng tuổi mà hai mẹ con chưa một lần gặp gỡ đã khiến chị L. tuôn trào nước mắt.

Có mặt trên suốt hành trình cùng chị Liên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, GS.TS Trần Văn Thuấn cũng không kìm được xúc động “Hai mẹ con bé Bình An gặp nhau là khoảng khắc, giây phút tất cả chúng ta đều mong chờ”.

Nụ cười mãn nguyện của chị Liên khi lần đầu thấy Bình An. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Giây phút ấy chị và tất cả mọi người đểu hiểu và đếm từng ngày để chứng kiến, khoảnh khắc hàng ngày ôm con quá đỗi giản đơn với những người mẹ khác nhưng là cả sự nỗ lực, gắng hết sức để vượt qua những cơn mê man đến gần với hiện thực được ôm con – bé Bình An.

Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến và Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương là những người trực tiếp động viên, đưa chị Liên đến nơi con trai Bình An đang nằm.

Chưa có cuộc gặp gỡ nào tại Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà mọi người xúc động và rơi nước mắt nhiều đến thế. Bình An còn đỏ hỏn được các bác sĩ đưa đến nằm gọn trong tay mẹ Liên. Nụ cười của hạnh phúc, sự mãn nguyện của gia đình bé Bình An khi lần đầu cả gia đình đoàn tụ đầy đủ.

Lần đầu cả gia đình được sum vầy. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng quà và động viên các y bác sĩ của hai bệnh viện cùng gia đình cố gắng, nỗ lực điều trị tích cực cho hai mẹ con để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bộ trưởng cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 150 triệu đồng cho bé Bình An, đây là sự chia sẻ của cán bộ y tế Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng chung tay để mong những điều tốt đẹp nhất đến hai mẹ con.

Giọng nói còn chưa rõ hẳn tiếng, chị Liên vẫn gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng, Giám đốc Bệnh viện K, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tập thể các y bác sĩ hai bệnh viện.

Giây phút ôm con ngắn ngủi chưa đầy 10 phút vì bé Bình An cần đưa vào lồng kính để đảm bảo sức khỏe, trước khi quay trở về Bệnh viện K, chị Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con ăn sữa, vuốt ve đôi tay bé xíu của Bình An, bé như biết sắp chia tay để mẹ về nên cũng nắm chặt tay mẹ.

Những ngày mẹ và con cùng chiến đấu sinh tử

Bình An sau khi được đưa đến Trung tâm sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương không tự thở được, phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản, có tình trạng phù. Sau khi thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, phối hợp ăn xông qua dạ dày thì sau 09 ngày chào đời, tình trạng phù đã hết, đã được rút ống nội khí quản và thở ô-xy. Từ 3ml đến 5ml, 10ml, 20ml... Đến nay, là 23 ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời, tình hình bé đang dần ổn định, mỗi bữa Bình An được ăn xông qua dạ dày khoảng 40ml/lần, ngày 8 bữa, mỗi bữa cách nhau 180 phút, dự kiến gần 2 tuần nữa nếu sức khỏe tiến triển tốt, Bình An có thể rời khỏi lồng kính.

Còn chị Liên, sau 6 ngày sinh bé Bình An (ngày 28/5) tính mạng chị Liên từng được đặt ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Sức khỏe mẹ bé diễn biến xấu, suy hô hấp, kết quả chụp XQ Phổi không khả quan. Ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện K đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K đề nghị điều trị, chăm sóc theo dõi tích cực, sát sao, sử dụng những thuốc điều trị đích, hỗ trợ thở tốt nhất cho sản phụ Liên.

Rất may mắn và cũng là nghị lực của người mẹ khát khao cháy bỏng được gặp con trai, sau đó 01 ngày, sáng 29/5 bệnh nhân đã ổn định hơn. Những ngày sau đó, chị Liên được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi tích cực và có lẽ động lực ngắm nhìn con trai bé bỏng qua màn hình điện thoại của người thân sau khi đi thăm về đã tiếp thêm sức mạnh cho chị Liên. Để đến ngày 06/6, sau khi các bác sĩ hội chẩn và cân nhắc kỹ đã đưa ra quyết định truyền hóa chất kết hợp nhiều thuốc hỗ trợ để chị Liên cải thiện hơn nữa về sức khỏe.

May mắn mỉm cười với mẹ bé Bình An và dường như là sự đền đáp những cố gắng, nỗ lực và nhiều đêm thức trắng của tập thể y bác sĩ bệnh viện K nói chung, Khoa Hồi sức cấp cứu nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các y bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương vui mừng xúc động chứng kiến cuộc đoàn tụ kỳ diệu của chị Liên và bé Bình An. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Ca sinh mổ đặc biệt tại Bệnh viện K

Ngày 22/5, một ngày đặc biệt với các y bác sĩ bệnh viện K. Bởi một ca phẫu thuật đặc biệt không diễn ra như thường lệ, đó là ca sinh mổ, chào đón em bé Đỗ Bình An, con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên – người phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn muộn khi đang ở những tháng đầu của thai kỳ. Khi ấy, các bác sĩ khuyên đình chỉ thai để cứu mẹ, nhưng chị đã quyết định cố gắng để sinh con mà quên sinh tính mạng, sức khỏe của bản thân mình. Khi người mẹ ấy đưa ra quyết định “Em muốn giữ con” cũng là thời điểm các bác sĩ khoa Nội 5, Bệnh viện K quyết tâm hơn bao giờ hết để vừa điều trị ung thư cho mẹ, vừa kéo dài tuổi thai kỳ.

Từ thời điểm thai 18 tuần, các bác sĩ bệnh viện K đã hội chẩn liên viện với các chuyên gia của bệnh viện Phụ sản Trung ương và bệnh viện 103, thống nhất nỗ lực theo dõi, chăm sóc sức khỏe hai mẹ con, cố gắng giữ em bé ở lâu trong bụng mẹ được ngày nào hay ngày ấy...

Tuy nhiên đến thời điểm thai 31 tuần, khi sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và con, các bác sĩ bệnh viện K Trung ương và bệnh viện phụ sản Trung ương đã quyết định mổ bắt con cho sản phụ Nguyễn Thị Liên.

Ngày hôm ấy 22/05, một sinh linh bé bỏng mang tên Đỗ Bình An, 1,5kg đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện đầu ngành về ung thư sau sự nỗ lực của ekip 20 bác sĩ bệnh viện K, bệnh viện Phụ Sản và đặc biệt là nghị lực phi thường của chị Liên. Bình An - cái tên mẹ đặt với niềm tin con lớn lên có cuộc đời như vậy./.