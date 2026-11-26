Theo thông tin từ Trungnam Group (nhà đầu tư), thời gian tham quan các cống thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng là trong hai ngày 27 và 28/11/2026. Ba cống kiểm soát triều sẽ đón khách theo các khung giờ.

Cụ thể, hai cống Tân Thuận (khu vực Quận 4 và Quận 7 cũ) và Bến Nghé (khu vực Quận 1 và Quận 4 cũ) chỉ đón khách vào buổi sáng, còn cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè) có lịch tham quan cả sáng và chiều.

Tại cống Tân Thuận và cống Bến Nghé, mỗi cống có 4 khung giờ tham quan mỗi ngày, từ 8h đến 12h. Mỗi khung giờ tiếp nhận 25 người.

Cống Mương Chuối có 6 khung giờ tham quan mỗi ngày, từ 8h đến 11h và từ 13h đến 16h. Mỗi khung giờ tiếp nhận 50 người, tối đa 300 người/ngày.

Cống Tân Thuận khu vực giữa Quận 4 và Quận 7 cũ

Theo nhà đầu tư, dù các công trình đã đảm bảo an toan nhưng việc tham quan sẽ hạn chế người dưới 18 tuổi để giảm rủi ro khi di chuyển tại khu vực sông nước.

Người đăng ký tham gia có thể điền vào mẫu (https://forms.gle/HFtM9xYrZctwSHfq8).

Sau đợt tham quan này, công trình sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo hoạt động.

Được biết, trưa 25/11, Trungnam Group đã vận hành liên hoàn hệ thống từ nhà quản lý trung tâm đặt tại cống Mương Chuối. Đây cũng là cống có khẩu độ lớn nhất dự án, rộng 160 m.

Theo ghi nhận, công tác vận hành diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch và phát huy hiệ quả. Trong chiều 25/11, nhiều tuyến đường thường xuyên ngập như Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu…đã không còn ngập như các đợt triều cường trước.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1, khởi công năm 2016. Trong 10 năm triển khai, dự án nhiều lần tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Công trình có thời gian dài gián đoạn dù khối lượng thi công đã đạt trên 90%. Để tháo gỡ vướng mắc cho dự án, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 và Nghị quyết 212/NQ-CP ngày 21/7/2025. Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Các cống có khẩu độ từ 10 đến 160 m, trong đó cống Mương Chuối có khẩu độ lớn nhất. Dự án còn có khoảng 6 km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao và hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120 m³/s. Hệ thống được xây dựng để kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước trên các sông, kênh, rạch trong vùng bảo vệ và hỗ trợ tiêu thoát nước mưa.