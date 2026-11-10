12 dự án Mường Thanh sai phạm: Làm rõ trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi người mua nhà

Tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa thuộc các cụm HH1, HH2, HH3 và HH4, đưa vào sử dụng từ năm 2015, hiện có khoảng 10.000 căn hộ với 40.000 cư dân.

Theo kết luận thanh tra, các tòa nhà được phê duyệt 27 tầng nhưng HH1, HH2, HH3 xây dựng 41 tầng, HH4 cao 36 tầng, vượt quy hoạch từ 9-14 tầng. Tại 12 dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh ở Hà Nội, số căn hộ thực tế cao gấp gần 3,7 lần quy hoạch được duyệt.

Mới đây, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án. Thành phố sẽ rà soát, phân loại công trình, xác định phần được tồn tại có điều kiện, phải phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng.

Tuy nhiên, xử lý những công trình đã hình thành, có hàng nghìn người sinh sống không chỉ là bài toán giữ lại hay phá dỡ, mà còn đòi hỏi làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phê duyệt, cấp phép, giám sát, quản lý dự án và bảo đảm quyền lợi người mua nhà.

Dự án có vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh tại Linh Đàm

Phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý

Nhìn nhận về nguyên nhân khiến các sai phạm kéo dài, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng, vấn đề cốt lõi nằm ở việc thực thi pháp luật chưa nghiêm túc. Theo ông, có những quy định đã được xác lập rõ ràng nhưng không được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để vi phạm tiếp diễn.

Ông dẫn ví dụ Luật Đất đai quy định dự án được Nhà nước giao đất nhưng sau thời gian tối đa 48 tháng không đưa đất vào sử dụng thì phải thu hồi. Thế nhưng, tại Hà Nội vẫn có những dự án được giao đất 10-15 năm chưa bị thu hồi. Thành phố có khoảng 400 dự án được giao đất từ 15 năm trước, cho thấy khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn thực thi.

Từ góc nhìn này, GS. Đặng Hùng Võ nêu quan điểm, không thể xem sai phạm tại các dự án Mường Thanh là câu chuyện riêng của doanh nghiệp. Việc công trình được xây dựng vượt quy hoạch, đưa vào sử dụng, bán căn hộ cho người dân nhưng không được xử lý kịp thời cho thấy cần xem xét cả trách nhiệm của cơ quan quản lý.

“Quan điểm của tôi là trước tiên phải xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý. Cần làm rõ những cán bộ, cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường bất động sản, nhà ở chung cư nhưng để sai phạm xảy ra và kéo dài. Sau đó mới xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp, xác định rõ phần công trình, căn hộ được xây dựng hợp pháp và phần nằm ngoài phạm vi được phép. Với những hạng mục vi phạm, chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục, bảo đảm quyền lợi của người mua nhà”, GS. Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Cùng quan điểm cần xem xét trách nhiệm nhiều phía, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho rằng, hoạt động đầu tư xây dựng trải qua nhiều giai đoạn, từ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng đến thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng. Mỗi khâu đều có cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường

Vì vậy, khi sai phạm diễn ra trên quy mô lớn, kéo dài và phát sinh hàng nghìn giao dịch mua bán nhà ở, cần rà soát toàn bộ quá trình hình thành dự án, thay vì chỉ tập trung vào chủ đầu tư.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu, cơ quan có thẩm quyền về đầu tư, quy hoạch, đất đai; lực lượng quản lý trật tự xây dựng, thanh tra, kiểm tra; đơn vị quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu và phòng cháy, chữa cháy. Chính quyền địa phương nơi có dự án cũng cần được xem xét về trách nhiệm quản lý địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, việc xác định trách nhiệm không thể dựa vào kết quả cuối cùng để quy kết chung chung. Cần làm rõ từng cá nhân có thẩm quyền gì, được giao nhiệm vụ nào, có biết hoặc phải biết về sai phạm hay không, có khả năng ngăn chặn nhưng không thực hiện hay có hành vi cố ý tiếp tay, bao che.

“Không thể chỉ dừng lại ở việc xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp, cá nhân liên quan có thể bị xử lý kỷ luật, hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy tính chất, mức độ vi phạm. Các hành vi có dấu hiệu vi phạm quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhận hối lộ cần được xem xét theo Bộ luật Hình sự”, luật sư Đặng Văn Cường nêu rõ.

Tuy nhiên, không phải mọi sai sót quản lý đều cấu thành tội phạm. Cơ quan chức năng phải chứng minh hành vi, lỗi, hậu quả và rà soát trách nhiệm từng cá nhân, cơ quan, bảo đảm không bỏ lọt vi phạm nhưng cũng không quy kết thiếu căn cứ.

Tháo gỡ không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm

Một trong những vấn đề được quan tâm khi Hà Nội ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND là việc cho phép một số công trình được tồn tại có điều kiện có đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm hay không.

GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, không thể lấy bất kỳ lý do nào để công nhận một dự án trái quy hoạch, trái pháp luật. Theo ông, nếu vi phạm được bỏ qua chỉ vì công trình đã xây dựng, đã có người dân sinh sống hoặc việc xử lý tốn kém thì tính nghiêm minh của pháp luật sẽ bị ảnh hưởng.

“Không có bất kỳ lý do gì để một dự án trái quy hoạch, trái pháp luật lại được hợp thức hóa”, ông Võ nhấn mạnh.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường phân biệt việc hợp thức hóa sai phạm với cơ chế khắc phục hậu quả có điều kiện. Theo ông, Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm đã được xác định. Chủ đầu tư vẫn phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp lại lợi ích bất hợp pháp theo quy định.

Đối với những công trình được xem xét tồn tại, việc phân loại phải dựa trên các tiêu chí pháp lý, kỹ thuật, quy hoạch và lợi ích công cộng. Trong đó, yêu cầu an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khả năng đáp ứng hạ tầng cần được đặt lên hàng đầu. Công trình, hạng mục không đáp ứng điều kiện thì phải có phương án xử lý, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư đối với phần diện tích xây dựng vi phạm tăng thêm. Số lợi bất hợp pháp được xác định trên cơ sở diện tích sàn vi phạm nhân với đơn giá một mét vuông xây dựng theo suất vốn đầu tư tại thời điểm công trình được đưa vào sử dụng thực tế, sau đó nhân với 50%. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc buộc doanh nghiệp nộp lại lợi ích bất hợp pháp và chịu toàn bộ chi phí khắc phục là điều kiện quan trọng để bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp tuân thủ pháp luật với doanh nghiệp có hành vi vi phạm. Nếu chỉ cho phép công trình tiếp tục tồn tại mà không xử lý trách nhiệm và lợi ích thu được từ sai phạm, chính sách tháo gỡ có thể tạo ra tiền lệ không tốt trong quản lý đô thị.

Ông nhấn mạnh: “Nhân văn không có nghĩa là dung túng, khoan dung không đồng nghĩa với miễn trừ trách nhiệm và tháo gỡ khó khăn không đồng nghĩa với hợp thức hóa vi phạm”.

Do đó, cơ chế xử lý cần đồng thời đáp ứng 3 yêu cầu: xác định đúng phần vi phạm, buộc chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khắc phục và bảo đảm các điều kiện an toàn cho công trình, cư dân. Đây cũng là cách để giải quyết những tồn tại kéo dài mà không làm suy giảm kỷ cương pháp luật.

Quyền lợi người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, quyền lợi của người mua nhà là vấn đề không thể bỏ qua. Tại những dự án đã có hàng nghìn hộ dân sinh sống, việc xử lý công trình có thể tác động trực tiếp đến tài sản, chỗ ở và sinh kế của nhiều gia đình.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, phần lớn người mua nhà không có chuyên môn để kiểm tra hồ sơ quy hoạch, giấy phép xây dựng hay quá trình điều chỉnh dự án. Họ thường căn cứ vào thông tin do chủ đầu tư cung cấp, hợp đồng mua bán và những thông tin công khai. Người dân cũng không có quyền quyết định việc doanh nghiệp xây thêm tầng, tăng diện tích hay thay đổi công năng công trình.

Theo Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, người mua nhà hợp pháp, không có lỗi không phải chịu chi phí khắc phục sai phạm. Người phải di dời được bồi thường theo giá thị trường, ưu tiên mua nhà tại dự án hoặc nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện. Người không phải di dời tiếp tục thực hiện hợp đồng; việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện khi đáp ứng nghĩa vụ tài chính và quy định pháp luật.

Tổ hợp HH Linh Đàm được xây dựng hơn 10 năm trước

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, phương án di dời cần tính cả chi phí thuê nhà, vận chuyển, học tập của trẻ em và sinh kế. Các hộ kinh doanh tại khối đế bị chuyển đổi công năng cần được hỗ trợ tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng. Việc xử lý phải bảo đảm an toàn công trình, công khai phương án di dời, bồi thường và trách nhiệm các bên, tránh để người dân chịu thiệt thòi.

“Không thể để người dân trở thành đối tượng gánh chịu hậu quả thay cho những chủ thể có lỗi”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND là cơ sở để Hà Nội xử lý sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh. Tuy nhiên, cần đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý, khắc phục sai phạm và bảo vệ quyền lợi cư dân.

Vụ việc cũng cho thấy yêu cầu siết chặt quản lý từ khâu phê duyệt, cấp phép đến giám sát thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, không để sai phạm kéo dài, gây hệ lụy rồi mới tìm cách tháo gỡ.

Giải quyết những tồn tại tại 12 dự án không chỉ là xử lý các công trình vi phạm, mà còn là phép thử đối với tính nghiêm minh của pháp luật và năng lực quản trị đô thị. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, cán bộ phải chịu trách nhiệm về việc thực thi công vụ, còn người dân ngay tình cần được bảo vệ. Chỉ khi những yêu cầu đó được thực hiện đồng bộ, việc tháo gỡ mới không trở thành sự hợp thức hóa sai phạm và có thể tạo tiền lệ tốt cho quản lý đô thị.