12 dự án vi phạm của Mường Thanh: Phải đảm bảo lợi ích cao nhất của người mua nhà

Sau nhiều năm chờ đợi giải quyết những vướng mắc pháp lý liên quan đến căn hộ, cư dân tại tổ hợp HH Linh Đàm đón nhận nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội với hy vọng về một bước chuyển mới. Với người dân, căn nhà không chỉ là tài sản tích góp, mà còn là nơi “an cư lạc nghiệp” gia đình đã gắn bó, con cái học hành, cuộc sống từng bước ổn định.

Theo dõi chủ trương xử lý những tồn tại tại các dự án của Mường Thanh, anh Phạm Văn Đức, cư dân tòa HH4B Linh Đàm, nhìn nhận: "Chúng tôi đánh giá với nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đối với các dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh là một trong những vấn đề mang tính đột phá để giải quyết tồn tại đã hơn 11 năm nay, làm sao giải quyết bảo đảm cao nhất lợi ích của người mua nhà".

Tổ hợp HH Linh Đàm được xây dựng hơn 10 năm trước

Mong muốn của anh Phạm Văn Đức cũng là kỳ vọng chung của các cư dân sinh sống tại chung cư CT6 Kiến Hưng. Theo người dân, bài toán tại các dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh không chỉ là giải quyết, xử lý các sai phạm tồn tại kéo dài, mà còn là quyền lợi chính đáng về nhà, số tiền nhiều năm tích cóp mua nhà. Với những gia đình đã sinh sống nhiều năm tại đây, một phương án rõ ràng là cơ sở để yên tâm tính toán lâu dài.

Ông Trịnh Văn Chúc, cư dân tòa CT6C, bày tỏ: "Đến nay chúng tôi đã được biết nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xử lý những sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có CT6. Bản thân tôi cũng như dân cư ở đây muốn xử lý một cách công minh, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người mua nhà".

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đặt ra hướng xem xét cho tồn tại có điều kiện hoặc buộc phá dỡ, đồng thời xác định trách nhiệm khắc phục của chủ đầu tư và cơ chế giải quyết quyền lợi người mua nhà. Mỗi dự án, mỗi phần công trình có hiện trạng khác nhau, vì vậy cần phương án xử lý phù hợp. Việc xem xét phải gắn với hồ sơ pháp lý, quy hoạch, an toàn kết cấu, phòng cháy, chữa cháy và khả năng đáp ứng của hạ tầng. Những phần có thể khắc phục cần được xác định rõ giải pháp, nghĩa vụ và thời hạn hoàn thành. Cơ chế đặc thù vì thế cần được thực hiện chặt chẽ, vừa tháo gỡ tồn tại, vừa giữ nghiêm trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chị Trần Thanh Hương, Tổ phó Tổ dân phố 7 HH Linh Đàm, đề nghị: "Sau khi nghị quyết được thực hiện thì mong sẽ tuyên truyền để cho cư dân chúng tôi được biết rõ, bảo đảm được quyền lợi cho cư dân chúng tôi. Và thứ nữa là thực hiện nhanh chóng chủ trương, bảo đảm được các cơ chế đặc thù và làm rõ tính khả thi, minh bạch".

Công khai phương án cũng là bước để các chính sách hỗ trợ đến đúng từng hộ dân. Với căn hộ được tiếp tục sử dụng, cần có lộ trình để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ, làm cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua đủ điều kiện. Với trường hợp phải di dời, cần làm rõ phương án bồi thường, hỗ trợ và chỗ ở thay thế. Trong quá trình đó, trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư phải được xác định cụ thể, gắn với nguồn lực thực hiện. Nguyên tắc người mua nhà không có lỗi không phải gánh chi phí khắc phục cần được thể hiện trong từng phương án.

Từ chủ trương của thành phố, chính quyền cơ sở sẽ là đầu mối quan trọng trong phối hợp triển khai, thông tin đến cư dân và tiếp nhận những kiến nghị phát sinh. Việc đối thoại, giải thích rõ từng bước thực hiện sẽ giúp người dân hiểu, đồng thuận và chủ động sắp xếp cuộc sống.

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho biết: Sau khi UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết UBND phường sẽ chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của thành phố để triển khai thực hiện, với mục tiêu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân sinh sống tại dự án này.

Một góc tổ hợp HH Linh Đàm, ảnh chụp ngày 4/11/2026

Những sai phạm, tồn tại tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh là hệ quả tất yếu từ việc quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng yếu kém, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện. Thực trạng này đã được VOV phản ánh hơn 10 năm trước khi một số dự án của Tập đoàn Mường Thanh bắt đầu được đưa vào sử dụng, tổ hợp HH tại khu đô thị Linh Đàm bắt đầu khởi công. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc ngành chức năng thành phố Hà Nội cho triển khai xây dựng các dự án này không đơn thuần để lại những hệ lụy về mặt kiến trúc mà còn là hạ tầng xây dựng, hạ tầng giao thông, xã hội…

"Một số doanh nghiệp bất động sản đã bất chấp lương tâm nghề nghiệp, trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Nhưng chúng ta trách các doanh nghiệp làm các dự án như thế 1 thì chúng ta trách cơ quan quản lý 10. Bởi nếu không có sự cho phép của cơ quan quản lý nhà nước thì các doanh nghiệp đó không thể làm được các dự án như thế", ông Châu nói.

Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội đã mở ra hướng giải quyết cho những tồn tại kéo dài. Bước tiếp theo là cụ thể hóa bằng phương án có thời hạn, có nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng. Với cư dân, kết quả được mong đợi là quyền lợi về căn nhà được giải quyết, nơi ở được bảo đảm và cuộc sống ổn định lâu dài.