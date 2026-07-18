12 Trung tâm Y tế khu vực tại TP.HCM được "đỡ đầu" toàn diện

Với đợt ký kết này, toàn bộ 12 Trung tâm Y tế khu vực trên địa bàn TP.HCM sau hợp nhất đã có các bệnh viện đa khoa đồng hành hỗ trợ, tạo nền tảng nâng cao năng lực y tế cơ sở và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh liên thông.

Theo Sở Y tế TP.HCM, 7 cặp đơn vị ký kết gồm: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; Bệnh viện Đa khoa Bình Tân - Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An; Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng - Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên; Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây - Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng; Bệnh viện Đa khoa Tân Phú - Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập - Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng.

Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hỗ trợ Trung tâm y tế khu vực Dĩ An (Ảnh: T.A)

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn diện cho các trung tâm y tế khu vực từ quản trị bệnh viện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, quản lý chất lượng, cải tiến quy trình khám chữa bệnh đến triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu là giúp các trung tâm y tế từng bước hoàn thiện năng lực quản trị và chuyên môn, hướng tới phát triển thành bệnh viện đa khoa cấp cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

Đến nay, toàn bộ 12 Trung tâm Y tế khu vực của thành phố đều đã có các bệnh viện đa khoa đồng hành hỗ trợ toàn diện. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm và Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo được tăng cường theo mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối.

Theo Sở Y tế, mạng lưới hỗ trợ này sẽ góp phần hình thành hệ thống khám, chữa bệnh liên thông, lan tỏa năng lực từ các bệnh viện mạnh đến tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên toàn địa bàn sau hợp nhất.

Bệnh viện Trung Mỹ Tây hỗ trợ Trung tâm y tế khu vực Dầu Tiếng (Ảnh: T.A)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá việc ký kết không chỉ là hoạt động hợp tác giữa các đơn vị mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng hệ thống y tế thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, phát triển cân bằng giữa các tuyến và lấy người dân làm trung tâm.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, với quy mô dân số ngày càng lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, TP.HCM cần hình thành mạng lưới y tế liên thông, trong đó các bệnh viện giữ vai trò đầu tàu về chuyên môn, còn các trung tâm y tế khu vực là nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Vì vậy, việc hỗ trợ phải được triển khai toàn diện, không chỉ chuyển giao kỹ thuật mà còn đào tạo nhân lực, hỗ trợ quản trị, hội chẩn từ xa và xây dựng quy trình chuyên môn thống nhất.

Cũng theo ông Nguyễn Phước Lộc, mục tiêu cuối cùng là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay từ tuyến cơ sở, giảm chuyển tuyến không cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện tuyến trên tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Ông cũng đề nghị Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo từ xa và xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả để chương trình hỗ trợ đi vào thực chất.