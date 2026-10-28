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14 hài cốt liệt sĩ được đưa về quê hương sau gần nửa thế kỷ nằm ở Đồng Nai

Thứ Tư, 17:17, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đồng Nai, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh và thân nhân tổ chức Lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải về an táng tại quê nhà Hưng Yên.

 

Lễ tiễn đưa đong đầy nước mắt và lòng biết ơn

Liệt sĩ Đào Văn Hải (SN 1960, quê ở xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - nay là tỉnh Hưng Yên) sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có 8 người con thì 2 người là liệt sĩ và 1 người là thương binh. Anh là con thứ 4 trong gia đình.

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Cất bốc hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tháng 1/1979, người thanh niên Đào Văn Hải xung phong lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 5. Anh cùng đơn vị tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân thù, lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến ngày 15/4/1979, anh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Tây Nam của Tổ quốc.

Sau khi hy sinh, anh được đồng đội quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Đồng Nai. Suốt gần 50 năm qua, phần mộ của anh luôn được cấp ủy, chính quyền, quân và dân Đồng Nai chu đáo chăm sóc, hương khói.

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Thân nhân liệt sĩ xúc động khi sắp được đưa người thân trở về quê hương (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo nguyện vọng của gia đình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị để cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Ông Đào Văn Dân (em trai liệt sĩ) không giấu nổi sự xúc động. Ông Dân cho biết, ngày 30/10 tới, gia đình sẽ tiếp tục đón hài cốt liệt sĩ Đào Văn Nam (anh cả trong gia đình, hiện đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về quê nhà. Đây là niềm mong mỏi gần nửa thế kỷ của gia đình đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nỗ lực trả lại danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ

Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP. Đồng Nai, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội đang tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc tìm kiếm, xác minh thông tin đối với những phần mộ còn thiếu thông tin.

Mới đây, qua rà soát tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Long (tỉnh Bình Phước cũ, nay là TP. Đồng Nai), Hội đã phát hiện 20 phần mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7 chỉ ghi tên và đơn vị, chưa có thông tin quê quán.

14 hai cot liet si duoc dua ve que huong sau gan nua the ky nam o Dong nai hinh anh 3
Tiễn đưa liệt sĩ về quê (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ngay sau đó, Hội đã phối hợp với Sư đoàn 7 để bổ sung họ tên, quê quán, thân nhân; đồng thời gửi thông tin về các địa phương nhằm xác minh, tìm kiếm gia đình, từng bước hoàn thiện thông tin trên bia mộ để trả lại danh tính trọn vẹn cho các liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực hỗ trợ các gia đình tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội đã hỗ trợ đưa 14 hài cốt liệt sĩ quê ở các tỉnh phía Bắc, từng vào miền Nam chiến đấu và hy sinh, trở về an táng tại quê hương.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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