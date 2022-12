14 ngày, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 240 tỷ đồng

Mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2023

VOV.VN - Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023 lực lượng Cảnh sát, công an, an ninh... toàn quốc phối hợp mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2023.