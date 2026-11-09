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14 người ở Lâm Đồng ngộ độc sau khi ăn cá nóc, 1 ca hôn mê sâu

Thứ Hai, 11:38, 09/11/2026
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VOV.VN - Sáng 9/11, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ), cho biết đang điều trị cho 14 người dân bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển. Trong đó, 1 bệnh nhân ngộ độc rất nặng đang hôn mê sâu.

Số bệnh nhân trên đều là người ở làng chài Phú Hài, thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, nhập viện với triệu chứng đau bụng, tê lưỡi, nôn ói sau khi ăn cá nóc biển, trong đó một người phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

14 nguoi o lam Dong ngo doc sau khi an ca noc, 1 ca hon me sau hinh anh 1
Cá nóc chứa độc tố tetrodotoxin, chủ yếu tác động lên hệ thần kinh, có thể gây tê liệt cơ, suy hô hấp và tử vong. Ảnh: MXH.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, tê lưỡi và nôn ói liên tục. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ truyền dịch, triển khai các biện pháp điều trị chống độc. Ngoài trường hợp phải đặt nội khí quản, ba bệnh nhân khác cũng có biểu hiện ngộ độc nặng, đang được tích cực điều trị và hỗ trợ thở. Những người còn lại tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Đây không phải lần đầu người dân tại khu vực Bình Thuận (cũ) nhập viện sau khi ăn cá nóc. Tháng 10 năm ngoái, bốn người ở xã Phan Rí Cửa cũng phải cấp cứu vì ngộ độc loại cá này.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến hoặc sử dụng cá nóc làm thực phẩm, tránh nguy cơ ngộ độc đe dọa tính mạng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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