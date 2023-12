15 học sinh ở An Giang bị ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 2/12, Công an thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Núi Sập (thuộc khu vực khóm Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về việc xảy ra vụ 15 em học sinh có biểu hiện chóng mặt, đau bụng, nôn ói do ăn kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

15 em học sinh lớp 7 Trường THCS thị trấn Núi Sập bị ngộ độc do ăn kẹo.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2/12, có 15 em học sinh lớp 7A4 Trường THCS thị trấn Núi Sập có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói sau khi ăn kẹo của em V.T.N.N. (học cùng lớp 7A4) bán nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (An Giang) sơ cứu ban đầu.

Qua làm việc, xác định em N. bán kẹo cho các bạn cùng lớp với giá 500 đồng/1 viên kẹo. Nguồn kẹo của em N. bán lại cho các bạn cùng lớp 7A4 là do V.T.T.T. (sinh năm 2007, ngụ khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - chị ruột của em N. cung cấp; số kẹo này được chị T. mua của một người phụ nữ không rõ họ tên, địa chỉ tại khu dân cư xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tổng cộng chị T. đã mua khoảng 200 viên kẹo với giá 40.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Công an thị trấn Núi Sập phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Núi Sập thu giữ 60 viên kẹo (không rõ nguồn gốc).

Theo ông Nguyễn Ngọc Điệp, sau khi vào viện, tất các em đều được tiến hành xét nghiệm tìm chất ma túy và truyền dịch để ổn định sức khoẻ. Kết quả xét nghiệm của các em học sinh đều “âm tính” với các chất ma túy (MAMD, THC, Methamphetamine).

Kết luận ban đầu từ Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn, 15 em học sinh trên bị ngộ độc thực phẩm. Đến sáng ngày 4/12, sau khi kiểm tra tổng thể sức khỏe, các em đã ổn định nên bác sĩ đã cho tất cả 15 em học sinh được xuất viện. Hiện sức khoẻ tất các em học sinh đề ổn định và đã đi học lại bình thường.