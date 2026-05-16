15 ngày “vàng” trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

Môn Văn: Hệ thống lỗi sai và rèn luyện kỹ năng diễn đạt

Ở môn Ngữ văn, cô Nguyễn Vũ Mai Phương – giáo viên có gần 10 năm kinh nghiệm luyện thi vào lớp 10 nhấn mạnh rằng 15 ngày cuối trước kỳ thi không phải là thời điểm để “cày” thêm đề mới, mà là giai đoạn quan trọng nhất để học sinh hệ thống hóa lỗi sai và hoàn thiện kỹ năng làm bài.

Theo cô, trong 15 ngày này, học sinh cần chuyển trọng tâm từ luyện đề sang rà soát toàn bộ quá trình học tập. Sai lầm phổ biến hiện nay là viết dài nhưng không đúng trọng tâm, diễn đạt lan man hoặc thiếu logic, dẫn đến mất điểm đáng tiếc.

“Trong 15 ngày cuối, các con cần xem lại toàn bộ bài đã làm, thống kê lỗi sai và rà soát lại kiến thức để biết mình đang yếu ở đâu mà sửa. Đây không còn là lúc làm thêm quá nhiều đề mới nữa”, cô Phương nói.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong 15 ngày nước rút là kỹ năng diễn đạt. Cô nhấn mạnh học sinh cần đưa ý chính lên đầu đoạn văn, đặc biệt với bài nghị luận xã hội, thay vì để ở cuối đoạn hoặc triển khai vòng vo.

“Nếu đề yêu cầu giải pháp thì phải đi thẳng vào giải pháp. Nhiều em lại viết dài phần thực trạng rồi mới nói đến ý chính, như vậy rất dễ mất điểm ở phần trọng tâm”, cô lưu ý.

Ở phần đọc hiểu, cô Phương cho rằng học sinh không chỉ dừng lại ở việc nhận diện biện pháp tu từ, mà quan trọng hơn là phải phân tích được tác dụng của biện pháp đó trong việc thể hiện nội dung và nghệ thuật của văn bản.

Với cấu trúc đề thi sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, trong 15 ngày cuối, kỹ năng quan trọng nhất là xác định đúng chủ đề văn bản. Nếu xác định sai trọng tâm, toàn bộ câu trả lời dễ bị lệch hướng, dẫn đến mất điểm dây chuyền ở nhiều câu.

Cô Phương khuyên học sinh trong 15 ngày này nên xây dựng một “sổ tay dạng bài” để hệ thống hóa kiến thức, ghi lại các dạng thường gặp như nghị luận xã hội, phân tích nhân vật, cảm xúc trữ tình…, nhằm tăng phản xạ khi gặp đề tương tự.

Về phân bổ thời gian ôn tập trong 15 ngày cuối, cô nhấn mạnh không có công thức chung cho tất cả học sinh, mà phải dựa vào năng lực từng em. “Mỗi học sinh có năng lực và mục tiêu khác nhau nên không có một công thức chung. Môn nào đang yếu hơn thì phải dành nhiều thời gian hơn. Quan trọng là trong 15 ngày này, các con phải hiểu mình đang hổng ở đâu và sức học của mình như thế nào để phân bổ thời gian cho phù hợp”, cô nói.

Riêng với môn Ngữ văn, cô cho rằng 15 ngày cuối vẫn cần duy trì việc tự học nhẹ nhưng đều đặn để củng cố kiến thức, đặc biệt là vốn từ và khả năng diễn đạt. “Đây là môn vẫn cần sự ghi nhớ nhất định. Trước khi đi ngủ, các con có thể dành khoảng thời gian ngắn để xem lại từ khóa, khái niệm hoặc những phần còn mơ hồ. Không cần học quá nhiều, nhưng duy trì đều đặn trong 15 ngày sẽ giúp ghi nhớ tốt hơn”, cô gợi ý.

Cô Phương cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong 15 ngày cuối trước kỳ thi. Theo cô, học sinh cần giữ sự ổn định, tránh hoang mang và tin vào quá trình ôn luyện của bản thân.

Môn Toán – chiến thuật “chạy nước rút” và giữ điểm an toàn

Theo thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán tại Hà Nội, còn 2 tuần trước kỳ thi, học sinh cần xác định rõ mục tiêu và phương pháp ôn tập thay vì học dàn trải như trước.

Thầy nhận định đề Toán năm nay nhiều khả năng tiếp tục có các câu hỏi gắn với tình huống thực tế, đòi hỏi thí sinh phải đọc hiểu đề tốt, nhận diện dữ kiện chính xác và tránh sai sót trong suy luận. “Ở giai đoạn này, quan trọng nhất là biết mình yếu ở đâu để tập trung khắc phục. Đây là thời gian rất giá trị”, thầy nói.

Chiến thuật ôn tập được chia theo giai đoạn ngắn. Tuần đầu áp dụng 3–2–2: ba ngày hệ thống đại số cơ bản; hai ngày hình học như tứ giác nội tiếp, hệ thức lượng, tiếp tuyến; hai ngày luyện câu phân loại theo mục tiêu điểm số.

Sang tuần thứ hai, học sinh luyện đề như thi thật, mỗi ngày một đề trong 120 phút vào đúng khung giờ buổi sáng.

Thầy lưu ý luyện đề không quan trọng số lượng mà ở chất lượng chữa bài. “Thay vì làm nhiều đề nhưng không rút ra gì, học sinh nên làm ít nhưng hiểu sâu từng dạng”, thầy nói. Ngoài ra, thầy nhấn mạnh vai trò tự học để biến kiến thức thành kỹ năng, tránh phụ thuộc học thêm.

Môn Tiếng Anh: Ôn toàn diện, cảnh giác bẫy từ vựng – trọng âm

Theo cô Vũ Quỳnh Trang, giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Thăng Long, đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh những năm gần đây nhìn chung không có nhiều thay đổi về cấu trúc, vì vậy trong 15 ngày cuối, học sinh nên tập trung tối đa vào việc luyện đề và hệ thống lại toàn bộ kiến thức trọng tâm.

Cô cho rằng ở giai đoạn này, học sinh cần tận dụng tối đa các đề khảo sát, đề ôn tập mà nhà trường đã cho làm trong suốt thời gian qua để làm quen dạng bài, nhận diện lỗi sai thường gặp và tránh lặp lại những lỗi đó trong phòng thi. Đồng thời, việc ôn tập vẫn phải bám sát kiến thức trọng tâm của chương trình lớp 9 và lớp 8.

Theo cô Trang, kiến thức Tiếng Anh là một hệ thống xuyên suốt giữa ngữ pháp và từ vựng, vì vậy học sinh không thể học rời rạc theo từng mảng nhỏ hoặc chỉ tập trung vào một vài chủ điểm mình thích, mà cần học đều và bao quát từ mức độ cơ bản đến nâng cao.

“Các con không thể chỉ học một, hai chủ điểm hay một, hai bài gần đây mà phải học khá đều, trải rộng toàn bộ hệ thống ngữ pháp và từ vựng của lớp 8 và lớp 9”, cô nhấn mạnh.

Cô cũng lưu ý đề thi có xu hướng phân hóa rõ hơn do số lượng thí sinh đông và mức độ cạnh tranh cao, vì vậy trong đề có thể xuất hiện những câu hỏi nâng cao hoặc mang tính “bẫy” để chọn lọc học sinh có năng lực tốt hơn.

Về lỗi sai thường gặp, cô cho rằng học sinh mất điểm nhiều nhất ở phần từ vựng hơn so với ngữ pháp. “Ngữ pháp có tính hệ thống, nếu học chắc thì có thể làm được hầu hết các dạng. Nhưng từ vựng lại rất rộng, trải dài nhiều chủ đề nên học sinh dễ thiếu và dễ nhầm lẫn”, cô phân tích.

Theo cô, để khắc phục, học sinh không nên cố nhồi nhét trong thời gian ngắn mà cần ôn theo từng chủ đề trong chương trình, kết hợp hệ thống lại từ vựng trong sách giáo khoa để học chắc và nhớ lâu hơn.

Bên cạnh đó, cô cũng nhấn mạnh một phần dễ bị xem nhẹ là phát âm và trọng âm – nhóm câu hỏi khiến nhiều học sinh mất điểm dù không quá khó về kiến thức. “Có nhiều bạn học từ vựng nhưng không nắm được cách phát âm, dẫn đến sai cả phần phát âm và trọng âm trong đề thi”, cô nói.

Về phương pháp ôn tập trong 15 ngày cuối, cô cho rằng cần cá nhân hóa theo từng học sinh. Với học sinh trung bình, nên tập trung rà soát lại toàn bộ lỗi sai trong các bài kiểm tra trước, đồng thời bổ sung phần kiến thức còn yếu như ngữ pháp hoặc từ vựng. Với học sinh khá, có thể luyện thêm các bộ đề tham khảo để tăng khả năng xử lý câu hỏi và kỹ năng loại trừ đáp án.

Cô Trang cũng cho rằng việc học thêm ở giai đoạn này không phải yếu tố bắt buộc, mà phụ thuộc vào năng lực tự học của từng học sinh.“Có những em tự học tốt thì có thể dựa vào tài liệu và đề tham khảo. Nhưng những em còn yếu, chưa có phương pháp thì vẫn cần có người hướng dẫn thêm”, cô nói.

Việc “tăng tốc đúng cách” trong 15 ngày cuối không nằm ở việc làm thêm bao nhiêu đề, mà ở việc mỗi học sinh hiểu rõ mình đang yếu ở đâu, cần củng cố phần nào và làm thế nào để hạn chế tối đa sai sót trong phòng thi. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp thí sinh tránh “rơi điểm oan” trong kỳ thi quan trọng này.