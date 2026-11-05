17 người ở Quảng Ngãi nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 3 đến 5/11, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 17 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ổ có nhân tại 3 điểm bán gồm: bánh mì que Ông Bảy ở xã Tịnh Khê; bánh mì bà Thu tại chợ Bờ Đắp và bánh mì bà Hà tại chợ Dốc đều thuộc xã Đông Sơn.

Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trong ngày 2 và 3/11. Khoảng 17 giờ ngày 2/11, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn và sốt. Những người khác sau đó cũng có biểu hiện tương tự và được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định điểm bán bánh mì que Ông Bảy do ông Lê Tôn Quý làm chủ, tại xã Tịnh Khê, mỗi ngày bán khoảng 700 ổ bánh mì không nhân và 300 ổ có nhân. Cơ sở này còn cung cấp bánh mì, nước chan, bơ và chà bông cho 2 điểm bán bánh mì bà Thu và bà Hà ở xã Đông Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bánh mì que Ông Bảy có hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe cho chủ cơ sở và nhân viên. Tuy nhiên, khu vực chế biến thực phẩm chưa tách biệt với nhà vệ sinh. Một số nguyên liệu như chà bông, trứng gà chưa có hợp đồng mua bán được lưu giữ tại cơ sở.

Đối với điểm bán bánh mì bà Thu, đoàn kiểm tra ghi nhận xe bán bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh; cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục liên quan nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến. Điểm bán bánh mì bà Hà cũng chưa chứng minh được các điều kiện tương tự. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đã bán hết thực phẩm nên đoàn không thể lấy mẫu.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã niêm phong số thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy, đồng thời đề nghị cả 3 cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận chính thức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.