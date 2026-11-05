English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

17 người ở Quảng Ngãi nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Thứ Năm, 17:38, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 17 người tại tỉnh Quảng Ngãi nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm bán ở xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn. Ngành chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm để xét nghiệm, đồng thời yêu cầu các cơ sở liên quan tạm ngừng kinh doanh.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 3 đến 5/11, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 17 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ổ có nhân tại 3 điểm bán gồm: bánh mì que Ông Bảy ở xã Tịnh Khê; bánh mì bà Thu tại chợ Bờ Đắp và bánh mì bà Hà tại chợ Dốc đều thuộc xã Đông Sơn.

Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì trong ngày 2 và 3/11. Khoảng 17 giờ ngày 2/11, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn và sốt. Những người khác sau đó cũng có biểu hiện tương tự và được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

17 nguoi o quang ngai nghi ngo doc sau khi an banh mi hinh anh 1
Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định điểm bán bánh mì que Ông Bảy do ông Lê Tôn Quý làm chủ, tại xã Tịnh Khê, mỗi ngày bán khoảng 700 ổ bánh mì không nhân và 300 ổ có nhân. Cơ sở này còn cung cấp bánh mì, nước chan, bơ và chà bông cho 2 điểm bán bánh mì bà Thu và bà Hà ở xã Đông Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bánh mì que Ông Bảy có hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe cho chủ cơ sở và nhân viên. Tuy nhiên, khu vực chế biến thực phẩm chưa tách biệt với nhà vệ sinh. Một số nguyên liệu như chà bông, trứng gà chưa có hợp đồng mua bán được lưu giữ tại cơ sở.

Đối với điểm bán bánh mì bà Thu, đoàn kiểm tra ghi nhận xe bán bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh; cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục liên quan nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến. Điểm bán bánh mì bà Hà cũng chưa chứng minh được các điều kiện tương tự. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đã bán hết thực phẩm nên đoàn không thể lấy mẫu.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã niêm phong số thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy, đồng thời đề nghị cả 3 cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận chính thức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella
12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 12 trong số 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi dương tính với vi khuẩn Salmonella. Vụ nghi ngộ độc này khiến 175 người phải nhập viện điều trị.

12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

12/13 mẫu thực phẩm trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi nhiễm Salmonella

VOV.VN - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 12 trong số 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi dương tính với vi khuẩn Salmonella. Vụ nghi ngộ độc này khiến 175 người phải nhập viện điều trị.

Phạt hơn 85 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc
Phạt hơn 85 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc

VOV.VN - Chủ xe bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi vừa bị xử phạt hơn 85 triệu đồng sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người phải nhập viện. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Phạt hơn 85 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc

Phạt hơn 85 triệu đồng chủ xe bánh mì khiến 175 người ngộ độc

VOV.VN - Chủ xe bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi vừa bị xử phạt hơn 85 triệu đồng sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 175 người phải nhập viện. Cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng.

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 15 người ở Quảng Ngãi nhập viện
Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 15 người ở Quảng Ngãi nhập viện

VOV.VN - Hôm nay (10/10), ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 15 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, đang điều trị tại 3 bệnh viện. Các trường hợp này có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được xác định có liên quan đến việc ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành.

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 15 người ở Quảng Ngãi nhập viện

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 15 người ở Quảng Ngãi nhập viện

VOV.VN - Hôm nay (10/10), ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 15 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, đang điều trị tại 3 bệnh viện. Các trường hợp này có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được xác định có liên quan đến việc ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục