17 triệu người cao tuổi: Không thể chăm sóc theo kiểu “mạnh ai nấy làm”

Tại Hội nghị “Tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi, góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống” vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội, các đại biểu cho rằng, với khoảng 17 triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững.

Hội nghị “Tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi, góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống”

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống nhấn mạnh: “Bây giờ chúng ta thấy có một nghịch lý là đi du lịch nước ngoài rẻ hơn du lịch trong nước vì du lịch nước ngoài liên kết được, chia sẻ với nhau. Người ta bảo muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Đích hôm nay là chúng ta tạo ra một liên kết để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, góp phần đảm bảo an ninh con người, tạo bốn chữ an của Nghị quyết Đại hội XIV”.

Theo các đại biểu, liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể: kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng, để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh

“Chúng ta phải giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp kết nối với nhau, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó, để nâng cao giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khoa học công nghệ thì phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức như thế nào cho cộng đồng và doanh nghiệp”, GS.TS Hoàng Đình Phi nói.

Ở góc độ doanh nghiệp xã hội, bà Chu Việt Nga, đại diện VO3 cho rằng, công nghệ có thể là công cụ quan trọng để kết nối các dịch vụ dành cho người cao tuổi, đồng thời gắn kết người cao tuổi với gia đình: “Nếu như bây giờ mình có một ứng dụng để trong đó tất cả các công ty, doanh nghiệp, tổ chức mà làm cho người cao tuổi ở ba miền cùng vào trong đó. Và không chỉ người cao tuổi mà người thân người cao tuổi cũng sử dụng, để gắn kết giữa gia đình, con cái, bố mẹ. Hôm nay chúng tôi đi Bavico, hôm sau thì chúng tôi đi Bách niên thiên đức thì cũng rất hay, đôi khi sự thay đổi về môi trường sống cũng giúp người ta cảm thấy năng động hơn”.

Việc phối hợp giữa nhà trường - Viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ khiến kinh tế bạc phát triển hơn

Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công - tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng sẽ không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc, mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn, bền vững hơn.

