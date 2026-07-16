English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

1.700 km xuyên Việt đưa trái tim hiến tặng vào lồng ngực bệnh nhi 15 tuổi

Thứ Năm, 11:19, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và các đơn vị phối hợp vừa thực hiện hành trình vượt 1.700km xuyên Việt đưa trái tim hiến tặng vào lồng ngực bệnh nhi 15 tuổi.

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện ghép tim thành công cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não 49 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, được vận chuyển khẩn trương bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TP.HCM.

1.700 km xuyen viet dua trai tim hien tang vao long nguc benh nhi 15 tuoi hinh anh 1
Trái tim được nhanh chóng vận chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh UMC)

Sau hành trình hơn 1.700 km, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ mất 60 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim hoạt động trở lại trong lồng ngực người nhận.

Người nhận tim là bệnh nhi nam, 15 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim nặng. Từ tháng 3/2026, người bệnh đã trải qua 6 lần nhập viện do các đợt suy tim mất bù. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhi Đồng 1, phối hợp chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để đánh giá và đăng ký vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.

Người hiến tim là một người bệnh nam 49 tuổi tại Hà Nội, được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Trong mất mát, gia đình đã đồng ý hiến mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép.

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, quy trình tiếp nhận và ghép tim liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các ê-kíp đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình lấy đa tạng. Từ nghĩa cử của người hiến, tim, gan, thận và giác mạc được tiếp nhận, điều phối để ghép cho 4 người bệnh, đồng thời trao cơ hội phục hồi thị lực cho những trường hợp phù hợp.

1.700 km xuyen viet dua trai tim hien tang vao long nguc benh nhi 15 tuoi hinh anh 2
Ngay khi trái tim về đến phòng mổ, ê-kíp tiếp nhận, đánh giá và xử lý bước đầu (ảnh UMC)

Trong suốt hành trình vận chuyển, trái tim hiến được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn. Nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tạng ghép và chức năng tim sau ghép, toàn bộ quá trình được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, Công an TP.HCM và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Nhờ đó, trái tim hiến được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong vòng 4 giờ.

1.700 km xuyen viet dua trai tim hien tang vao long nguc benh nhi 15 tuoi hinh anh 3
Ê-kíp phẫu thuật tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng (ảnh UMC)

Đánh giá về ca phẫu thuật, GS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định- Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính cho biết, kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình điều phối chặt chẽ, bảo quản trái tim hiến tặng đúng quy trình và vận chuyển khẩn trương, giúp trái tim duy trì chức năng tốt sau hành trình dài.

1.700 km xuyen viet dua trai tim hien tang vao long nguc benh nhi 15 tuoi hinh anh 4
Cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển trái tim nhanh nhất có thể (ảnh UMC)

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công 14 trường hợp ghép tim và chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau ghép.

ca-hien-tang-benh-vien-da-hoa-xanh-pon-2.jpg

Người đàn ông chết não hiến 7 tạng, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân

VOV.VN - Sau nhiều ngày nỗ lực cứu chữa nhưng không thể giữ được sự sống cho nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến 7 tạng để cứu người. Từ trái tim, lá gan, hai quả thận đến hai giác mạc sẽ tiếp tục mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân trên cả nước.

Minh Hạnh, CTV Ngọc Anh/VOV-TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng thành công
Việt Nam thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng thành công

VOV.VN - Sau hơn 30 năm phát triển, ngành ghép tạng Việt Nam đã thực hiện gần 11.000 ca ghép thành công. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn tạng hiến, đặc biệt từ người chết não, vẫn là thách thức lớn khi hàng nghìn bệnh nhân đang chờ được ghép tạng để duy trì sự sống.

Việt Nam thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng thành công

Việt Nam thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng thành công

VOV.VN - Sau hơn 30 năm phát triển, ngành ghép tạng Việt Nam đã thực hiện gần 11.000 ca ghép thành công. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nguồn tạng hiến, đặc biệt từ người chết não, vẫn là thách thức lớn khi hàng nghìn bệnh nhân đang chờ được ghép tạng để duy trì sự sống.

Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?
Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam lý giải nguyên nhân chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ.

Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?

Vì sao chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ?

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam lý giải nguyên nhân chi phí mổ tim, ghép tạng tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Mỹ.

Sớm hoàn thiện quy định về mức chi trả đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng
Sớm hoàn thiện quy định về mức chi trả đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng

VOV.VN - Sáng 12/12, tại Quảng Ninh, diễn ra Hội thảo “Đề xuất chi trả bảo hiểm y tế trong hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người”. Hội thảo đề cập đến vấn đề danh mục, mức chi trả, phương thức thanh toán đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng.

Sớm hoàn thiện quy định về mức chi trả đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng

Sớm hoàn thiện quy định về mức chi trả đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng

VOV.VN - Sáng 12/12, tại Quảng Ninh, diễn ra Hội thảo “Đề xuất chi trả bảo hiểm y tế trong hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người”. Hội thảo đề cập đến vấn đề danh mục, mức chi trả, phương thức thanh toán đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục