1.700 km xuyên Việt đưa trái tim hiến tặng vào lồng ngực bệnh nhi 15 tuổi

Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện ghép tim thành công cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não 49 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, được vận chuyển khẩn trương bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TP.HCM.

Trái tim được nhanh chóng vận chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh UMC)

Sau hành trình hơn 1.700 km, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM chỉ mất 60 phút để hoàn tất các miệng nối, tái lập tuần hoàn và đưa trái tim hoạt động trở lại trong lồng ngực người nhận.

Người nhận tim là bệnh nhi nam, 15 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim nặng. Từ tháng 3/2026, người bệnh đã trải qua 6 lần nhập viện do các đợt suy tim mất bù. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhi Đồng 1, phối hợp chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để đánh giá và đăng ký vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.

Người hiến tim là một người bệnh nam 49 tuổi tại Hà Nội, được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Trong mất mát, gia đình đã đồng ý hiến mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép.

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, quy trình tiếp nhận và ghép tim liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các ê-kíp đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình lấy đa tạng. Từ nghĩa cử của người hiến, tim, gan, thận và giác mạc được tiếp nhận, điều phối để ghép cho 4 người bệnh, đồng thời trao cơ hội phục hồi thị lực cho những trường hợp phù hợp.

Ngay khi trái tim về đến phòng mổ, ê-kíp tiếp nhận, đánh giá và xử lý bước đầu (ảnh UMC)

Trong suốt hành trình vận chuyển, trái tim hiến được bảo quản nghiêm ngặt theo quy trình chuyên môn. Nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tạng ghép và chức năng tim sau ghép, toàn bộ quá trình được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, Công an TP.HCM và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Nhờ đó, trái tim hiến được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong vòng 4 giờ.

Ê-kíp phẫu thuật tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng (ảnh UMC)

Đánh giá về ca phẫu thuật, GS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Định- Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính cho biết, kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình điều phối chặt chẽ, bảo quản trái tim hiến tặng đúng quy trình và vận chuyển khẩn trương, giúp trái tim duy trì chức năng tốt sau hành trình dài.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển trái tim nhanh nhất có thể (ảnh UMC)

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công 14 trường hợp ghép tim và chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau ghép.

Người đàn ông chết não hiến 7 tạng, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân VOV.VN - Sau nhiều ngày nỗ lực cứu chữa nhưng không thể giữ được sự sống cho nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến 7 tạng để cứu người. Từ trái tim, lá gan, hai quả thận đến hai giác mạc sẽ tiếp tục mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân trên cả nước.