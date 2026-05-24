170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM

Phần lớn thí sinh thi đợt 2 để cải thiện điểm so với đợt 1

Cuối thời gian đăng ký thi đợt 2, đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 thi lại để cải thiện điểm. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng hơn 77%.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra tại 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập). Trước đó, ngày 5/4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh.

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2

Cụm thi tại trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM với 2 địa điểm thi gồm: điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh và điểm thi tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh.

Minh Đăng, học sinh trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình) tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết, đợt 1 Đăng thi được gần 700 điểm, tuy nhiên chưa đúng với số điểm mong muốn.

Đăng thi lại đợt 2 này đồng thời cũng tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để dùng kết quả xét tuyển vào đại học: "Đợt này em muốn điểm mình cao hơn đợt trước, tạo thêm cho mình cơ hội để vào đại học. Em cũng cố gắng dồn sức và phát huy khả năng của mình ở đợt này hơn".

Minh Đăng (bên phải) và bạn tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2

Tương tự, Phương Trang học sinh trường THPT Bình Chiểu (phường Bình Chiểu) cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế. Trang theo học khoá học online gần 1 năm qua chuẩn bị cho kỳ thi này.

"Em thi đợt 2 để cố gắng đạt mục tiêu vào trường mà mình mong muốn. Đợt trước em thi được gần 800 điểm, chưa có đủ vào những trường đó", Trang nói.

Khoảng 170.000 thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM, cao nhất từ trước tới nay

Dự kiến, kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố ngày 6/6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.