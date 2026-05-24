中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM

Chủ Nhật, 08:54, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/5, khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.

 

170.000 thi sinh du thi danh gia nang luc dot 2 cua Dai hoc quoc gia tp.hcm hinh anh 1
Phần lớn thí sinh thi đợt 2 để cải thiện điểm so với đợt 1

Cuối thời gian đăng ký thi đợt 2, đã có hơn 172.600 thí sinh đăng ký, trong đó gần 110.000 thí sinh đã tham dự đợt 1 thi lại để cải thiện điểm. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng hơn 77%.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra tại 15 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập). Trước đó, ngày 5/4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh.  

170.000 thi sinh du thi danh gia nang luc dot 2 cua Dai hoc quoc gia tp.hcm hinh anh 2
Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2

Cụm thi tại trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM với 2 địa điểm thi gồm: điểm thi tại trường đại học này, quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh và điểm thi tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. 

Minh Đăng, học sinh trường THPT Hiệp Bình (phường Hiệp Bình) tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết, đợt 1 Đăng thi được gần 700 điểm, tuy nhiên chưa đúng với số điểm mong muốn.  

Đăng thi lại đợt 2 này đồng thời cũng tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để dùng kết quả xét tuyển vào đại học: "Đợt này em muốn điểm mình cao hơn đợt trước, tạo thêm cho mình cơ hội để vào đại học. Em cũng cố gắng dồn sức và phát huy khả năng của mình ở đợt này hơn". 

170.000 thi sinh du thi danh gia nang luc dot 2 cua Dai hoc quoc gia tp.hcm hinh anh 3
Minh Đăng (bên phải) và bạn tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2

Tương tự, Phương Trang học sinh trường THPT Bình Chiểu (phường Bình Chiểu) cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế. Trang theo học khoá học online gần 1 năm qua chuẩn bị cho kỳ thi này.

"Em thi đợt 2 để cố gắng đạt mục tiêu vào trường mà mình mong muốn. Đợt trước em thi được gần 800 điểm, chưa có đủ vào những trường đó", Trang nói. 

170.000 thi sinh du thi danh gia nang luc dot 2 cua Dai hoc quoc gia tp.hcm hinh anh 4
Khoảng 170.000 thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM, cao nhất từ trước tới nay

Dự kiến, kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố ngày 6/6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: đánh giá năng lực đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển đại học năm 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1
Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

VOV.VN - Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098, thấp nhất 27 điểm.

Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

Thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM cao nhất 1.098 điểm đợt 1

VOV.VN - Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.098, thấp nhất 27 điểm.

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%
Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục