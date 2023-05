2 ngày, 3 người tử vong do đuối nước ở Quảng Nam

17h ngày 2/5, trên địa bàn phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, người đàn ông tên Huỳnh Thiên Th. (41 tuổi), trú phường Cửa Đại, tử vong do đuối nước. Trước đó, Huỳnh Thiên Th. đi lặn bắt vẹm tại bờ biển Cửa Đại, đoạn giữa khu du lịch Vinpeal và Fusion, thuộc khối phố Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An cùng với 2 người bạn. Trong lúc lặn không may anh Th. bị đuối nước.

Người dân và lực lượng chức năng sơ cứu ông Th. khi đưa lên bờ

Người dân địa phương và lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại phát hiện, cứu vớt và đưa anh Th. lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên anh Th. đã tử vong sau đó.

Khu vực thanh niên đuối nước tại thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Trước đó, ngày 1/5, tại thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, một thanh niên tắm suối bị đuối nước tử vong. Cũng trong ngày 1/5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại hố Giang Thơm, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành khiến một học sinh lớp 9, trú tại xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tử vong./.