2 người bị cắt chân, tay do bỏng điện

Bệnh chân Sóc Chanh, 39 tuổi, người Campuchia nhập viện với chẩn đoán bỏng điện độ 2, 3, 4 với diện tích 16% ở tứ chi.

Người nhà cho biết, bệnh nhân leo lên mái để sửa nhà, bị dây điện cao thế phóng điện trúng người, được đưa vào sơ cứu tại một bệnh viện ở Campuchia, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi vào viện, 2 tay bệnh nhân đã lạnh, co quắp do bỏng quá sâu. Mặc dù các bác sĩ rất nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn bị cắt cụt 1/3 cẳng tay phải và trái. Hai chân của nạn nhân cũng bị bỏng sâu, các bác sĩ phải cắt lọc các mô bị hoại tử, nhưng vẫn phải cắt bỏ 1/3 cẳng chân của cả 2 bên.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Nguyễn Anh Khoa, 41 tuổi, ngụ Hoài Ân, Bình Định làm nghề thợ hồ. Khi đang làm việc tại công trình thì anh Khoa bị điện giật, ngã từ độ cao 4m, chấn thương sọ não. Bệnh nhân phải trải qua 7 lần mổ, bị cắt cụt 1/3 cẳng chân trái và 1/3 cẳng tay 2 bên.

Bệnh nhân bị cắt bỏ tứ chi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống

Theo TS – BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, bỏng điện có 2 loại là bỏng do tia lửa điện và bỏng do luồng điện. Trong đó bỏng do luồng điện rất nguy hiểm vì bệnh nhân sẽ bị bỏng từ bên trong, thường sẽ bị cháy cơ, khớp… nên rất dễ dẫn đến hoại tử, phải đoạn chi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Số bệnh nhân bị tai nạn bỏng điện tại Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình chiếm 15 - 20%, trong đó 1/3 số bệnh nhân có biến chứng hoại tử và phải cắt cụt chi. Hiện, trong khoa có 15 ca bỏng điện, trong đó 5 ca phải đoạn chi.



Bác sĩ Hiệp cho rằng, tai nạn do bỏng điện hoàn toàn có thể phòng tránh, vì nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, không đảm bảo các điều kiện an toàn về điện.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hậu quả do bỏng điện để lại rất nặng nề, người bệnh chủ yếu đang trong độ tuổi lao động, nên dẫu được cứu sống thì cũng đoạn chi sẽ phải chịu cảnh tàn phế suốt đời.

“Có những bệnh nhân trong tình trạng bi đát, khả năng lao động không có. Việc sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự phục vụ được. Họ bị sốc tâm lý và phải chịu đựng nhiều áp lực trong suốt cuộc đời về sau”, bác sĩ Ngô Đức Hiệp nói./.