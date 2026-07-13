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2 người tử vong, 1 cháu bé mất tích do sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi

Thứ Hai, 09:59, 13/07/2026
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VOV.VN - Bà ngoại cùng cháu và một người khác ra biển ở phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi tắm, không may bị nước cuốn ra xa. Hai người lớn được tìm thấy nhưng đã qua đời, cháu bé mất tích đang tiếp tục được tìm kiếm.

Sáng 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn khẩn trương tìm kiếm cháu bé 5 tuổi mất tích sau vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Thạch By 2, phường Sa Huỳnh. Vụ đuối nước làm 2 người phụ nữ tử vong còn cháu bé bị sóng cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 17h45 phút ngày 12/7, bà Bùi Thị Trầm (67 tuổi), bà Lê Thị Chờ (60 tuổi) và cháu Võ Văn Thành Nhân (5 tuổi, cháu ngoại bà Chờ, cùng trú tại tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2. Trong lúc tắm, cả 3 bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa.

2 nguoi tu vong, 1 chau be mat tich do song cuon khi tam bien o quang ngai hinh anh 1
Khu vực bờ kè biển tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện lực lượng chưa chức năng đang tiếp tục tìm kiếm cháu bé mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 18h20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Bùi Thị Trầm và bà Lê Thị Chờ. Riêng cháu Võ Văn Thành Nhân vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm cháu bé, đồng thời huy động nhiều lực lượng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc khu vực bờ biển.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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