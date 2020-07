2 người tử vong khi vào hang bơm nước

Thông tin ban đầu cho biết: Chiều 30/6, ông Hứa Văn Háy (SN 1976, ở xóm Trung Tâm, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) chui vào một hang núi sâu gần 40m để bơm nước lên ruộng. Trước đó, ông Háy đã sử dụng bơm điện để bơm nước từ hang núi này nhưng sau đó chuyển sang sử dụng bơm chạy động cơ xăng. Sau khi ông Háy vào hang gần 30 phút, bà Nông Thị Thiên (là vợ ông Háy) vào tìm nhưng bị ngạt. Vụ việc được người dân phát hiện và kêu gọi mọi người trong xóm ứng cứu. Ông Hứa Văn Háy đã tử vong. Khi vào hang, một số người cũng bị ngất do ngạt khí, trong đó có anh Nông Văn Dụ cũng bị tử vong.

Khu vực xảy ra vụ ngạt khí khiến 2 người tử vong.

Bà Chu Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh cho biết: các lực lượng cứu nạn, cứu hộ gồm công an, quân đội và lực lượng địa phương đã được huy động khẩn trương ứng cứu. Tuy nhiên do địa hình khó đi, đêm tối và hang sâu thiếu dưỡng khí do khí thải máy bơm đậm đặc nên công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến nửa đêm qua, thi thể anh Nông Văn Dụ và ông Hứa Văn Háy mới được đưa ra ngoài. Đến sáng nay, khoảng 10 người dân tham gia cứu hộ được điều trị y tế do ngạt khí, sức khỏe đã ổn định. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 10 triệu đồng và tổ chức thăm hỏi những người đang được điều trị tại Trung tâm y tế./.