English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Gia Lai

Thứ Bảy, 14:59, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (đoạn qua xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) đã khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1h10 phút cùng ngày, tại Km1.177+200, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, chiều đường Bắc – Nam, thuộc địa phận thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam.

tai_nan_1.jpg

Thời điểm này, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-060xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60R-060.xx do lái xe Nguyễn Văn Thành L. (SN 1971, trú phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh) đang điều khiển chạy làn số 2 thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-119xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi cùng chiều đâm vào sau đuôi xe.

tai_nan_2.jpg

Hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe tải biển 29K-119xx bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ.

Sáng 4/7, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi cabin và khám nghiệm tử thi.

 Hiện, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

 

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong
Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an Gia Lai truy tìm tài xế gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường
Công an Gia Lai truy tìm tài xế gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

VOV.VN - Sáng 28/9, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, truy tìm tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến một người tử vong trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Hội Phú) rồi rời khỏi hiện trường.

Công an Gia Lai truy tìm tài xế gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Công an Gia Lai truy tìm tài xế gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

VOV.VN - Sáng 28/9, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, truy tìm tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến một người tử vong trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Hội Phú) rồi rời khỏi hiện trường.

Taxi cũng cần lắp ghế trẻ em, tai nạn không phân biệt xe nhà với xe dịch vụ
Taxi cũng cần lắp ghế trẻ em, tai nạn không phân biệt xe nhà với xe dịch vụ

VOV.VN - Trẻ em đi taxi hoặc xe công nghệ khá nhiều; thay vì chỉ buộc ô tô cá nhân lắp ghế an toàn khi chở trẻ nhỏ, nên có lộ trình áp dụng quy định này với cả xe dịch vụ.

Taxi cũng cần lắp ghế trẻ em, tai nạn không phân biệt xe nhà với xe dịch vụ

Taxi cũng cần lắp ghế trẻ em, tai nạn không phân biệt xe nhà với xe dịch vụ

VOV.VN - Trẻ em đi taxi hoặc xe công nghệ khá nhiều; thay vì chỉ buộc ô tô cá nhân lắp ghế an toàn khi chở trẻ nhỏ, nên có lộ trình áp dụng quy định này với cả xe dịch vụ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục