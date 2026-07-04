2 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Gia Lai

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1h10 phút cùng ngày, tại Km1.177+200, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, chiều đường Bắc – Nam, thuộc địa phận thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam.

Thời điểm này, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 60H-060xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60R-060.xx do lái xe Nguyễn Văn Thành L. (SN 1971, trú phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh) đang điều khiển chạy làn số 2 thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-119xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) đi cùng chiều đâm vào sau đuôi xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe tải biển 29K-119xx bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ.

Sáng 4/7, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi cabin và khám nghiệm tử thi.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.