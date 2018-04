2 tàu cá bị tàu lạ đâm chìm khiến nhiều ngư dân bị thương nặng

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, sáng 5/4, 19 ngư dân của thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, trên 2 tàu cá gặp nạn tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ đã được đưa vào bờ an toàn; 7 ngư dân bị thương nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tàu chở các ngư dân gặp nạn cập cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Trước đó vào khoảng 10h sáng 4/4, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, thuộc Bộ đội biên phòng Nghệ An, nhận được tin tàu cá NA-94281-TS do anh Hoàng Văn Phương và tàu NA – 90427 – TS do anh Nguyễn Văn Thủy đều ở khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, làm thuyền trưởng đang khai thác trên ngư trường Vịnh Bắc Bộ, thì bị tàu vỏ sắt không rõ biển kiểm soát đâm chìm rồi bỏ chạy, làm 19 ngư dân gặp nạn.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh hóa cùng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I, triển khai ngay các biện pháp tiếp cận tàu và đưa các nạn nhân cập cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa an toàn.

Trong số 19 ngư dân, có 7 người bị thương nặng. Trường hợp ngư dân Phạm Văn Việt bị chấn thương nặng ở vùng đầu, cổ và cột sống.

Ngay sau khi cập bờ, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội và các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Uước tính thiệt hại về tài sản khoảng 3 tỷ đồng.

“Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển cùng đơn vị Hải đội II tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để phát hiện thấy các dấu hiệu khả nghi của tàu sắt. Hiện nay vẫn chưa rõ lai lịch, biển số đăng ký để kịp thời kiểm tra các dấu vết đâm va để điều tra làm rõ có đền bù cho ngư dân” - Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An cho biết./.