2 vụ điện giật liên tiếp ở Bến Tre làm 5 người chết

Sáng 3/10, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết, có 3 nạn nhân bị điện giật phải nhập bệnh viện cấp cứu và tử vong. Trong đó 2 nạn nhân tử vong trước khi nhập viện, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Các nạn nhân gồm: ông Ngô Hoàng Kiệt (47 tuổi); ông Dư Văn Hoàng (57 tuổi) và bà Phan Thị Thanh Hằng (43 tuổi) cùng ở phường 8, TP Bến Tre.

Nơi xảy ra điện giật làm 3 người chết.



Tối 2/10, sau cơn mưa to, người dân phường 8, TP. Bến Tre bất ngờ phát hiện ngoài đường hẻm có 3 người là ông Dư Văn Hoàng, Ngô Hoàng Kiệt và vợ ông Kiệt là bà Phan Thị Thanh Hằng bị điện giật nằm ngay dưới một trụ điện đang bị ngập nước trong con hẻm nhỏ đối diện nhà ông Kiệt. Trước đó, 1 trong 3 người không may đi gần trụ điện rò rỉ dòng điện nên bị điện giật, sau đó 2 người còn lại lao vào giải cứu và đều bị điện giật. Do nước ngập sâu, nguy cơ rò rỉ điện ra khu vực xung quanh rất cao nên gần nửa giờ sau khi cúp điện, người dân mới tiếp cận hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ông Trình Minh Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cho biết, 2 nạn nhân nam đã tử vong trước khi nhập viện. Riêng bà Phan Thị Thanh Hằng khi nhập viện đã được các y, bác sĩ tích cực điều trị nhưng không qua khỏi vào tối 2/10. Vụ việc, đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre điều tra, làm rõ.

Nhiều trụ điện kém an toàn là nguy cơ xảy ra các vụ điện giật chết người. (Ảnh minh họa)



Trước đó, ngày 1/10, 5 công nhân của Công ty TNHH Cấp thoát nước Mỏ Cày, có địa chỉ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre trong khi sửa máy bơm cho nhà máy nước bất cẩn bị điện giật; trong đó có 2 người bị tử vong tại chỗ.

Hiện nay, tại nhiều khu vực ở địa bàn tỉnh Bến Tre xuất hiện hệ thống đường dây điện chằng chịt, trụ điện ngay đường giao thông kém an toàn, là nguy cơ gây ra các sự cố điện giật chết người./.