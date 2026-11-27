Cầu Ngang bắc qua một con kênh, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều ngang 3 mét, dài 30 mét, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Công trình do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Liêu Gia (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) cùng một số mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Ông Châu Văn Tiếp, người dân ấp Long Thạnh, được đi trên cây cầu mới phấn khởi nói: “Trước hết, chúng tôi cảm ơn nhà tài trợ chính là Công ty Liêu Gia đã hỗ trợ người dân sửa chữa cũng như xây mới cây cầu. Trước đây, cầu rất hẹp, giờ xây dựng rộng hơn, đi lại dễ dàng hơn, bà con rất phấn khởi. Việc làm này rất có ý nghĩa”.

Cầu Ngang xây dựng khang trang đáp ứng kỳ vọng của người dân ấp Long Thạnh, xã Giao Long

Còn ông Huỳnh Ngọc Quang, cán bộ hưu trí xã Giao Long, người cùng bà Nguyễn Thị Lành đứng ra vận động các mạnh thường quân xây dựng cầu giao thông nông thôn tại địa phương, chia sẻ: “ Người dân từ lâu ao ước xây dựng cây cầu này thêm thông thoáng, rộng rãi. Trước đây, cầu cũ chỉ rộng 1,9 mét, xuống cấp trầm trọng, phần đế cầu và vỉ sắt bên dưới cũng đã mục. Sau khi vận động, kết nối với nhà tài trợ là Công ty Liêu Gia và được đơn vị đồng tình hỗ trợ xây dựng cầu mới, bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện. Nhất là khi người dân bị bệnh, xe cấp cứu có thể đến tận nơi. Bà con rất vui mừng, xúc động”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cây cầu Ngang

Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, trong 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Lành, một cựu chiến binh ở ấp An Hóa, xã Giao Long, đã tích cực kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, vận động xây dựng được 240 cây cầu bê tông cốt thép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các công trình tập trung chủ yếu tại các địa phương thuộc huyện Châu Thành, Bình Đại và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trước đây.

Những cây cầu bê tông mới đã thay thế nhiều cây cầu gỗ, cầu bê tông được xây dựng từ hàng chục năm trước, nay đã xuống cấp, hư hỏng. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương, tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Lành cho biết thêm: “Từ xưa đến giờ, mình xây dựng được 240 cây cầu là nhờ sự hỗ trợ của nhiều công ty, nhà tài trợ. Mỗi cây cầu có kinh phí từ hơn 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Ý nghĩa là tôi thấy ngày xưa người dân rất gian khổ, đi lại lầy lội. Bây giờ mình có điều kiện nên chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương tốt đẹp hơn. Thời gian tới, nếu còn sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục cùng với chính quyền địa phương xây cầu”.

UBMTTQ xã Giao Long tặng giấy khen cho các cá nhân tích cực đóng góp xây cầu giao thông nông thôn

Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, 240 cây cầu giao thông nông thôn xây dựng tại tỉnh Vĩnh Long còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Những nhịp cầu nối liền đôi bờ, rút ngắn khoảng cách đi lại, mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Đằng sau mỗi công trình là những tấm lòng thiện nguyện cùng chung mong muốn xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.