248 trường vùng biên sẽ tạo nền tảng giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng

Chiều 9/7, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về ý nghĩa đối ngoại của chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương triển khai dự án này. Theo bà, đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố quốc phòng, an ninh, mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường lòng tin và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác với các nước láng giềng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

“Đây là chủ trương có tính chiến lược và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đồng thời, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc xây dựng hệ thống trường nội trú sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án với 100 trường đang được tích cực triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Đề cập ý nghĩa đối ngoại của chủ trương này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Các trường sẽ trở thành những ‘cột mốc mềm’ về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các khu vực biên giới”.

Hệ thống trường học này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới của Việt Nam với các nước láng giềng. “Điều này sẽ tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình. Đồng thời, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích chính đáng của nhau”, bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Chủ trương đầu tư xây dựng các trường nội trú tại khu vực biên giới không chỉ góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nền tảng xã hội bền vững, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển giữa Việt Nam và các nước láng giềng.