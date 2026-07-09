English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

248 trường vùng biên sẽ tạo nền tảng giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng

Thứ Năm, 17:15, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền không chỉ mang ý nghĩa an sinh, giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường lòng tin, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng.

Chiều 9/7, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về ý nghĩa đối ngoại của chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương triển khai dự án này. Theo bà, đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố quốc phòng, an ninh, mà còn thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường lòng tin và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác với các nước láng giềng.

248 truong vung bien se tao nen tang giao luu, hop tac voi cac nuoc lang gieng hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

“Đây là chủ trương có tính chiến lược và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đồng thời, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Việt Nam”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc xây dựng hệ thống trường nội trú sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án với 100 trường đang được tích cực triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Đề cập ý nghĩa đối ngoại của chủ trương này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Các trường sẽ trở thành những ‘cột mốc mềm’ về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các khu vực biên giới”.

Hệ thống trường học này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác giữa các địa phương, các tỉnh biên giới của Việt Nam với các nước láng giềng. “Điều này sẽ tăng cường hiểu biết và lòng tin lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ biên giới bằng các biện pháp hòa bình. Đồng thời, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích chính đáng của nhau”, bà Phạm Thu Hằng khẳng định.

Chủ trương đầu tư xây dựng các trường nội trú tại khu vực biên giới không chỉ góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, mà còn tạo nền tảng xã hội bền vững, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Dự án trường vùng biên chậm tiến độ phải báo cáo 3 ngày/lần
Phó Thủ tướng: Dự án trường vùng biên chậm tiến độ phải báo cáo 3 ngày/lần

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu các dự án xây trường ở các xã biên giới đảm bảo đồng thời về tiến độ, an toàn, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ, cần tăng cường giám sát, báo cáo 3 ngày một lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Phó Thủ tướng: Dự án trường vùng biên chậm tiến độ phải báo cáo 3 ngày/lần

Phó Thủ tướng: Dự án trường vùng biên chậm tiến độ phải báo cáo 3 ngày/lần

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu các dự án xây trường ở các xã biên giới đảm bảo đồng thời về tiến độ, an toàn, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ, cần tăng cường giám sát, báo cáo 3 ngày một lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Quân đoàn 34 nỗ lực đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai về đích
Quân đoàn 34 nỗ lực đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai về đích

VOV.VN - Nửa tháng nay, 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đang ngày đêm hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại hai xã biên giới Ia O và Ia Chía (tỉnh Gia Lai), góp phần hỗ trợ nhà thầu thi công và tỉnh sớm hoàn thiện trường trước khai giảng năm học 2026-2027.

Quân đoàn 34 nỗ lực đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai về đích

Quân đoàn 34 nỗ lực đưa trường nội trú liên cấp vùng biên Gia Lai về đích

VOV.VN - Nửa tháng nay, 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đang ngày đêm hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại hai xã biên giới Ia O và Ia Chía (tỉnh Gia Lai), góp phần hỗ trợ nhà thầu thi công và tỉnh sớm hoàn thiện trường trước khai giảng năm học 2026-2027.

Trường nội trú vùng biên Gia Lai: Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo
Trường nội trú vùng biên Gia Lai: Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

VOV.VN - Cùng với chiến dịch 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên biên giới, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nhân sự, tuyển sinh và tổ chức bộ máy để những ngôi trường mới trở thành điểm tựa giúp học sinh nghèo vùng biên nuôi dưỡng ước mơ tri thức.

Trường nội trú vùng biên Gia Lai: Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

Trường nội trú vùng biên Gia Lai: Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo

VOV.VN - Cùng với chiến dịch 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên biên giới, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nhân sự, tuyển sinh và tổ chức bộ máy để những ngôi trường mới trở thành điểm tựa giúp học sinh nghèo vùng biên nuôi dưỡng ước mơ tri thức.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục