25 ngày xuống nửa ngày: Đột phá cấp sổ đỏ ở một phường của Lào Cai

Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, thủ tục cấp sổ đỏ tại phường Cam Đường đã có bước nhảy vọt chưa từng có. Tại lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Mô hình chính quyền mới không đơn thuần là sắp xếp bộ máy, mà phải thực sự là "phương thức quản trị địa phương mới", chuyển từ hành chính quản lý sang hành chính kiến tạo, phục vụ. Từ tầm nhìn Trung ương soi chiếu xuống cơ sở, phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) đang hiện thực hóa chỉ đạo này bằng những hành động thiết thực nhất.

Phường Cam Đường được xác định là một cực tăng trưởng và đô thị động lực quan trọng của tỉnh Lào Cai

Đột phá cấp sổ đỏ bằng cơ chế "5 tại chỗ"

Không có những tờ giấy hẹn rập khuôn, không còn cảnh người dân phải ôm hồ sơ chạy ngược xuôi giữa các ban ngành. Giờ đây, tại trụ sở UBND phường Cam Đường, những tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên khu tái định cư mới đã được trao tận tay người dân chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Cầm cùng lúc 5 chiếc "bìa đỏ" cho đại gia đình, bà Nguyễn Thị Hợp (tổ 2 Bình Minh) không giấu được sự xúc động. Trải qua 25 năm dự án treo sống trong phấp phỏng, bà chưa từng nghĩ thủ tục cấp sổ đỏ lại diễn ra nhanh chóng đến vậy.

Lãnh đạo UBND phường Cam Đường trao tận tay sổ đỏ cho người dân chỉ sau vài giờ làm thủ tục

"Từ trước đến giờ trao bìa đỏ chưa bao giờ tổ chức long trọng và cũng chưa bao giờ được nhìn thấy cán bộ phường ký tươi ngay trước mặt dân như bây giờ. Ngày xưa chúng tôi đi năm lần bảy lượt, nộp tiền còn đợi dài. Cách làm này nhân bội niềm tin giữa nhân dân và cán bộ. Cảm ơn Đảng và Nhà nước", bà Hợp phấn khởi chia sẻ.

Sự ngỡ ngàng của bà Hợp đến từ cơ chế mang tên "5 tại chỗ". Đất đai vốn là lĩnh vực vô cùng phức tạp. Để cấp sổ đỏ thần tốc, phường Cam Đường đã vận dụng linh hoạt, chọn áp dụng trước mắt cho nhóm hộ tái định cư và trúng đấu giá - những trường hợp có pháp lý minh bạch nhất.

Khi chính quyền 2 cấp xê dịch để gần dân

Trong mô hình mới, tiếp nhận, xử lý, nộp thuế, phê duyệt và trả kết quả cấp sổ đỏ - tất cả diễn ra trong một không gian duy nhất. Thay vì người dân chạy trên đường, nay dữ liệu chạy trên hệ thống.

Đặc biệt, cán bộ thuế, ngân hàng, địa chính được quy tụ về một mối. Lãnh đạo phường trực tiếp ký duyệt ngay tại bàn. Đây thực chất là sự chuyển dịch cốt lõi từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", đúng với tinh thần của chính quyền 2 cấp.

Toàn bộ 5 bước trong quy trình cấp đổ đỏ được thực hiện tại chỗ

Là một mắt xích trong dây chuyền cấp sổ đỏ này, bà Hà Thị Lan Anh - cán bộ Chi cục Thuế cơ sở 1 Lào Cai chia sẻ: "Tất cả bây giờ làm online; nhưng người dân vẫn nói 'hệ thống thì hiện đại nhưng con người chưa hiện đại', có nhiều thao tác họ chưa tự xử lý được. Vì thế, cán bộ ở đây phải xuống tận nơi, hỗ trợ hết mình để nâng cao năng lực phục vụ".

Sự liên thông mượt mà ấy không tự nhiên mà có. Trong bối cảnh sáp nhập, Cam Đường gánh khối lượng công việc khổng lồ với hơn 45 nội dung phân cấp từ tuyến trên để lại, cùng áp lực giải phóng mặt bằng của 55 dự án cho 2.500 hộ dân. Nếu việc cấp sổ đỏ ách tắc, hạ tầng sẽ đình trệ, mục tiêu hàng đầu là thu ngân sách cũng sẽ khó thành hiện thực.

Nhịp cầu niềm tin từ việc cấp sổ đỏ thần tốc

Mô hình triển khai từ cuối năm 2025, trước mắt áp dụng cho nhóm các hộ tái định cư và trúng đấu giá

Năm 2025, phường Cam Đường vươn lên xếp thứ nhất trên tổng số 99 xã, phường toàn tỉnh về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Thế nhưng, đằng sau vị trí dẫn đầu ấy không phải là bản báo cáo thành tích phô trương.

Theo Chủ tịch UBND phường Cam Đường - ông Nguyễn Xuân Nhẫn, việc thay đổi quy trình cấp sổ đỏ bắt nguồn từ sự thấu cảm với nỗi vất vả của bà con. Ông Nhẫn cho biết: "Nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai rất lớn nhưng người dân rất ngại đi lại. Nếu như trước đây phải qua 3 cấp, thì nay mô hình chính quyền 2 cấp cho phép giải quyết ngay tại xã. Chúng tôi mời các cơ quan chức năng xuống cùng cấp để rút ngắn tối đa thời gian. Mục tiêu cuối cùng là khẳng định một chính quyền thực sự phục vụ nhân dân".

Từ bước đệm hôm nay, những loại hồ sơ cấp sổ đỏ phức tạp hơn, hay thủ tục cấp phép xây dựng cũng đang được phường Cam Đường rà soát, ép tiến độ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày.

Nhận trên tay tấm "bìa đỏ", ông Nguyễn Xuân Thoa, một đảng viên lão thành đúc kết: "Chính quyền đã dám nghĩ, dám làm để nhân dân nhận được kết quả trong thời gian rất ngắn. Chúng tôi vì thế cũng vui vẻ, sẵn sàng ra nơi ở mới".

Nỗ lực giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ nhanh chóng tại phường Cam Đường mang đến một thông điệp sâu sắc: Việc xóa bỏ một cấp hành chính trung gian không chỉ là phép trừ về cơ cấu bộ máy, mà phải là phép cộng của lòng tận tâm. Khi mô hình chính quyền 2 cấp lấy sự thuận tiện của người dân làm mệnh lệnh trái tim, thì khoảng cách từ 25 ngày xuống nửa ngày chính là nhịp cầu vững chắc nhất nối liền lòng dân với Đảng và Nhà nước.