29 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày cuối cùng của năm 2018

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong ngày 31/12/2018 (ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2019), cả nước xảy ra 32 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 15 người.

Trong đó đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Không có TNGT đường thủy.

Hiện trường một vụi TNGT.

Đáng chú ý, lúc 19h45 tối 30/12, xe máy BKS 77E1 – 154.17 lưu thông trên QL14B hướng từ TP.Đà Nẵng đi huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Trên xe có hai thanh niên là Kiều Văn Đảo (SN ‪1995, trú Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Mến (SN 1995, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Khi đến Km 29 trên QL14B, xe máy bất ngờ va vào hộ lan mềm bên đường khiến cả Đảo và Mến chết tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nằm ngay dưới chân hộ lan mềm. Thi thể 2 thanh niên nằm cách xe máy khoảng 5 mét.

Một vụ TNGT khác vào lúc ‪22h00 ngày 30/12/2018, trên đường ĐT 741 đoạn qua phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 01 xe máy và xe container khiến 01 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ và người đi cùng bị thương nặng.

Tuy nhiên, sau tai nạn tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Một số người dân chứng kiến bức xúc dùng xe máy đuổi theo khoảng hơn 2 km mới bắt giữ được tài xế cùng phương tiện. Nhận được thông tin, lực lượng CSGT thị xã Bến Cát nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, ghi nhận trong ngày hôm nay tại một số địa phương báo cáo, tại Lào Cai và Lạng Sơn, do nhiệt độ xuống thấp, tại đỉnh Fanshipang (Lào Cai) và đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá, do đó, lượng du khách đã đổ về đây khá đông, khiến giao thông bị ùn ứ. Tại khu du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách về nghỉ lễ tăng đột biến đã khiến đèo Bảo Lộc bị ùn tắc, lực lượng chức năng địa phương phải vất vả điều tiết giao thông.

Liên quan việc xử phạt vi phạm ATGT, báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.617 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3,2 tỷ đồng, tạm giữ 553 phương tiện, 947 giấy tờ các loại; kiểm tra, xử lý 374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 348 triệu đồng.

Ngày 31/12/2018, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được khoảng 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Trước đó, ngày 29/12 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch), Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 42 vụ TNGT, làm chết 27 người, bị thương 15 người. Như vậy tính chung trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 84 vụ TNGT, làm chết 52 người và bị thương 26 người.

Tính chung trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, (29,30,31/12/2018, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an), Toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 (30/12/2017 – 01/01/2018) giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương./.

