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3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP.HCM dịp Ngày Văn hoá Việt Nam

Thứ Hai, 22:59, 16/11/2026
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VOV.VN - 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại TP.HCM dịp Ngày Văn hóa Việt Nam gồm đường hầm sông Sài Gòn, công viên Bạch Đằng – phường Thủ Dầu Một và quảng trường Tháp Tam Thắng – phường Vũng Tàu.

3 diem ban phao hoa tam cao tai tp.hcm dip ngay van hoa viet nam hinh anh 1
TP.HCM có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao nhân ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa: Tỷ Huỳnh)

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, tối 24/11, nhân ngày Văn hóa Việt Nam, 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao, kéo dài 15 phút từ 21h đến 21h15. Kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa của thành phố.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao khu vực số 1 tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp và 90 giàn tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại là công viên Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và quảng trường Tháp Tam Thắng, có 420 quả tầm cao, 80 tầm thấp và 60 giàn tầm thấp.

3 diem ban phao hoa tam cao tai tp.hcm dip ngay van hoa viet nam hinh anh 2
Ngoài bắn pháo hoa còn có hoạt động trình chiếu 3D mapping tại phía trước UBND Thành phố 

Theo kế hoạch từ 20h30-21h30 ngày 24/11, lực lượng biên phòng phối hợp Công an TP.HCM tuần tra trên sông quanh các điểm bắn, các tàu thuyền tạm dừng hoạt động qua khu vực này.

UBND TP.HCM cũng thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nghỉ 1 ngày (24/11).

Ngoài ra, từ ngày 18-24/11, các đơn vị và hộ gia đình tại TP.HCM treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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