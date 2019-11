3 gia đình tại Nghệ An đã liên lạc được với người thân

Ngày 2/11, trao đổi với phóng viên – Đại tá Lê Khắc Thuyết – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Trước đó qua rà soát 3 gia đình này cũng báo có người thân mất liên lạc, tuy nhiên hiện tại họ đã liên lạc được với người thân mình.



Đại tá Thuyết cho biết, qua rà soát có 24 gia đình trình báo, hiện đã có 3 gia đình đã liên lạc được với người thân. Như vậy trên địa bàn Nghệ An còn lại 21 trường hợp hiện đang mất liên lạc.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại phía công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía Anh, cũng như các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó đơn vị cũng đang tập trung điều tra về về vụ việc.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 21 gia đình đang mất liên lạc với người thân khi đi Anh.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Họ đang ở nước ngoài, chưa sang Anh và hiện đã liên lạc về với gia đình", nguồn thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, một số gia đình tại Hà Tĩnh cho biết, họ đã nhận được điện thoại từ cảnh sát anh để xác minh thêm một số thông tin, đặc điểm nhận dạng.

Ngày 2/11, thông tin từ cảnh sát Anh cho biết họ tin rằng tất cả 39 nạn nhân trong container được phát hiện trước đó đều là người Việt Nam. Ngay sau khi thông tin này được công bố rộng rãi những gia đình có người thân mất liên lạc khi đi Anh như chết lặng. Tất cả dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng họ cũng thực sự bị chấn động.

Trước đó, rạng sáng 23/10, lực lượng chức năng hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện ghê rợn bên trong xe container đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi mở thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và một thiếu niên, được cho là người nhập cư./.