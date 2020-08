3 ngày không có thêm ca mắc Covid-19 nhưng Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Chiều 21/8, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, cùng dự có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phó Chủ tịch TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, vẫn còn có thể có nguồn lây từ 22.000 người từ Đà Nẵng về chưa có kết quả xét nghiệm.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 19-21/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới. Liên quan đến trường hợp bệnh nhân tại Bệnh viện E, chiều 20/8, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, Bộ Y tế đã rút BN 994 ra khỏi danh sách những người mắc Covid-19 và cho phép Bệnh viện E tiếp tục hoạt động trở lại.



Ông Hoàng Đức Hạnh cũng cho biết, đến 12 giờ ngày 21/8 đã lấy được 71.842 mẫu các trường hợp về từ Đà Nẵng; đã có kết quả 49.158 mẫu, ghi nhận 1 trường hợp dương tính (BN979). Đến nay cả 30 quận, huyện, thị xã đã cơ bản hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm.

Qua kiểm tra 40 bệnh viện cả công lập và tư nhân đánh giá, 30 bệnh viện an toàn; 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp; 3 bệnh viện không an toàn là Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội 1, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech).

“3 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vẫn tiềm ẩn nhất là trong bệnh viện và tại nhà hàng, quán ăn. Vì vậy, cần tiếp tục chủ động, kiên quyết triển khai hiệu quả, mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch” – ông Hoàng Đức Hạnh nhận định.

Vẫn có thể còn nguồn lây từ người về từ Đà Nẵng chưa có kết quả

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nêu lại trường hợp ở Bệnh viện E. Ngay khi có thông tin, các đơn vị trong 1 đêm rà soát và đưa các trường hợp F1 đi cách ly, tổ chức cách ly F2 tại nhà. Qua xét nghiệm các y bác sỹ; bệnh nhân có bệnh nền nặng đều âm tính.

Theo ông Ngô Văn Quý, việc bệnh nhân đi qua 4 khoa ở Bệnh viện E cũng rất đáng lo ngại. Ngày (22/8), TP sẽ mời Bộ Y tế cùng họp với tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. “TP cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu người từ Đà Nẵng về việc này cũng giúp loại trừ thêm 1 mối lo”, ông Quý nói.

Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý nguồn lây bệnh vẫn có thể còn trong hơn 22.000 mẫu người về từ Đà Nẵng chưa có kết quả xét nghiệm: "Hiện nay lo nhất là bệnh viện, cửa hàng ăn uống; đám cưới, đám hiếu…Đó là những điểm từng xuất hiện ổ dịch trên cả nước”.

Ông Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc phòng chống dịch ở cơ sở: "Chính quyền xã phường, thị trấn vào cuộc quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn người dân thì sẽ làm tốt. Khi có thông tin phản ánh của người dân hay báo chí về các trường hợp, các nơi vi phạm thì phải xử lý ngay”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chậm nhất đến thứ hai phải ban hành văn bản hướng dẫn về phòng chống dịch cho các cơ sở giáo dục để phục vụ khai giảng năm học mới, bởi đây là nơi tập trung đông học sinh phải có hướng dẫn thật cụ thể./.