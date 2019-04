3 trẻ tử vong do bị đuối nước khi tắm biển trong 2 ngày

Vào khoảng 15h10 phút chiều 18/4, 2 anh em ruột là Trương Mai Hoài N. (8 tuổi) và Trương Gia B (6 tuổi), ở thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế rủ nhau đi ra tắm biển. Trong lúc tắm, 2 em không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể của các em đã được người dân tìm thấy.

Thi thể em Nguyễn Văn T. được tìm thấy sau 1 ngày bị sóng cuốn trôi.

Ông Hoàng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Được biết, gia cảnh của gia đình ông Trương Văn Đức thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Gia cảnh ông Trương Văn Đức, bố của 2 cháu nhỏ bị chết đuối gặp nhiều khó khăn.

Cũng chiều ngày 18/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn T., học sinh lớp 4, xã Phú Hải, huyện Phú Vang trên vùng biển thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, ngày 17/4, bé T. cùng bạn ra bãi biển thôn An Dương xã Phú Thuận để tắm, chẳng may bị nước cuốn trôi./.

