UBND phường Bình Hòa đã công bố Quyết định số 3625/QĐ-UBND (ngày 10/11/2026) về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung và danh sách khen thưởng. Theo đó, 31 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bàn giao mặt bằng trước thời hạn được trao tặng giấy khen cùng mức kinh phí khen thưởng 25 triệu đồng/trường hợp.

Lãnh đạo phường tuyên dương, khen thưởng các hộ dân bàn giao sớm mặt bằng (ảnh: Minh Trí)

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước, giảm tải ùn tắc giao thông khu vực giao với Quốc lộ 13, mà còn góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và giá trị bất động sản cho người dân dọc hai bên tuyến.

Các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm được tuyên dương, khen thưởng (ảnh: Minh Trí)

"Mỗi tấc đất, mỗi ngôi nhà đều gắn liền với mồ hôi, công sức và kỷ niệm của từng gia đình. Chính vì vậy, sự sẻ chia và tiên phong của bà con có ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ", ông Nguyễn Tiến Lâm chia sẻ.

Cam kết về tiến độ công trình, lãnh đạo UBND phường Bình Hòa khẳng định sẽ chỉ đạo sát sao Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, phấn đấu sớm đưa tuyến đường Vĩnh Phú 32 vào khai thác.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 có chiều dài khoảng 1,33 km với mặt cắt ngang rộng 23 m, đi qua địa bàn phường Bình Hòa và phường Lái Thiêu. Dự án có tổng vốn hơn 1.096 tỷ đồng, trong đó phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 650 tỷ đồng.