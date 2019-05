3.128 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát xử phạt các vi phạm giao thông.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

“So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 711 vụ (giảm 9,4%), số người chết giảm 348 người (giảm 10%), số người bị thương giảm 508 người (giảm 8,8%),” ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.



Tính riêng trong tháng 5/2019, toàn quốc xảy ra 1.326 vụ tai nạn giao thông, làm chết 558 người và làm bị thương 1075 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 144 vụ (giảm 9,8%), giảm 130 người chết (giảm 18,9%), giảm 51 người bị thương (giảm 4,5%).

Nhấn mạnh tai nạn giao thông tháng 05 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018), tuy nhiên, ông Hùng thừa nhận vẫn để xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, đáng báo động là tình trạng lái xe sử dụng ma tuý, vi phạm về nồng độ điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (điển hình là 3 vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định, thành phố Hà Nội trong tháng Tư vừa qua).

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương với nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của lái xe; tập trung kiểm tra và xử phạt đối tượng lái xe khách, xe container.

Bộ GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải khách trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm, nhất là tuyến Bắc-Nam, bảo đảm an toàn phương tiện đường thủy và xe hợp đồng chở khách đi nghỉ lễ và du lịch.

Ngành giao thông vận tải địa phương tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thuỷ nội địa; nâng cao hiệu quả công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp “Đã uống rượu, bia-không lái xe.”

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý khi lái xe và vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm đối khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện./.